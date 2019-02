El M5S salva a Salvini de ir a juicio por 'secuestro de personas, abuso de porder y detención ilegal'

Con el 59,05% de votos contrarios, los inscritos en el Movimiento 5 Estrellas (M5S) han votado el lunes por internet contra el procesamiento del ministro de Interior, Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga y socio del Gobierno del M5S. La fiscalía de Catania (Sicilia) acusa a Salvini de los delitos de secuestro de personas, abuso de poder y detención ilegal por haber retenido más de una semana el pasado mes de agosto a 177 inmigrantes que habían sido rescatados en el Mediterráneo central por la nave militar italiana Diciotti. El ministro impidió que los inmigrantes desembarcaran en un puerto italiano.

Acataré la decisión, ha dicho Luigi Di Maio, jefe político del M5S, vicepresidente del Gobierno y ministro del Trabajo y de Fomento. En la votación on line han participado poco más de 52.000 personas. Según numerosos comentaristas italianos, el resultado de la votación indica un cambio en las políticas del M5S, que nació con un discurso anti-sistema, anti-casta y con el propósito de querer suprimir la inmunidad. Nuestros inscritos han evaluado que en este asunto había un interés público y que era necesario recordar a Europa que existe un principio de solidaridad que debe ser respetado, ha escrito Di Maio en Facebook.

LÍNEA GUBERNATIVA

El voto muestra, a su vez, que aroximadamente el 40% de los inscritos en el M5S no sigue la línea gubernativa que ha tomado el movimiento fundado por Beppe Grillo. El movimiento está dividido, ha esrito en la noche del lunes la senadora del M5S, Elena Fattori. Hay un 40% que resiste, ha añadido la también senadora, Paola Nugnes.

Gracias por la confianza, aunque no me meto a descorchar botellas de cava. Me habría deprimido si el resultado hubiera sido al revés, ha comentado Salvini. En una democracia el pueblo es soberano, ha añadido.

Los inscritos del M5S han votado a través de una plataforma informática propia, que lleva el nombre de Rousseau, con frecuencia acusada por la oposición de ser parcial, ya que nadie la puede controlar sino los mismos directivos del partido.

Con la falsa consulta sobre Salvini, los jefes del M5S han vendido el alma del movimiento para los próximos cuatro escaños, ha escrito Nicola Zingaretti, el aspirante favorito para ser el secretario de los progresistas del Partido Demócrata (PD).