Mantienen en privado los detalles del bautizo

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, guardan en secreto los detalles del bautizo de su hijo Archie, que tendrá lugar este sábado en una ceremonia con familiares y amigos en el Castillo de Windsor. No se saben siquiera los nombres de los padrinos del bebé, informó este jueves el palacio de Buckingham en un comunicado. No obstante, sí ha trascendido que «son amigos de la pareja» pero no personajes públicos. Según medios británicos, Enrique y Meghan están decididos a mantener a su hijo como un «ciudadano privado» y, por ello, planean una ceremonia sin la presencia de los medios de comunicación, al contrario de lo que hicieron los duques de Cambridge con sus tres hijos. Fuentes de la Casa Real británica desvelaron que la ceremonia contará con menos de 25 personas. | efe