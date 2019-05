May pide a Corbyn llegar a un consenso para validar el ‘brexit’

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, urge al líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, a llegar a un consenso que permita aprobar el acuerdo de salida de la Unión Europea (UE). En un artículo publicado ayer en «Mail On Sunday». May insta a su rival a «escuchar el mensaje de los electores» en las elecciones municipales celebradas el pasado jueves, en que ambos partidos perdieron un buen número de concejales -sobre todo los «tories»-, y «dejar a un lado» sus diferencias a fin de acordar un plan de acción. | efe