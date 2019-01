May someterá su ‘plan B’ del ‘brexit’ al Parlamento el 29 de enero

íñigo gurruchaga | londres

Theresa May presentará el lunes en el Parlamento su ‘plan B’ para salir de la Unión Europea y lo someterá a votación el 29 de enero. La primera ministra, miembros de su Gabinete y colaboradores mantienen conversaciones con líderes de los partidos y con grupos de parlamentarios en un nuevo intento de encontrar una vía para el brexit que sea respaldada por una mayoría.

Uno de los diputados que se ha entrevistado con May explicó que la líder conservadora les adelantó sus planes leyendo un guión previamente escrito. Yvette Cooper, diputada laborista, mantuvo junto a su colega, Hilary Benn, una conversación con David Lidington, viceprimer ministro, afirmando después que no habían oído ninguna idea nueva sobre el camino a seguir.

Un grupo de brexiters que en diciembre promovió una moción de censura a May en el seno del partido, votó contra el Acuerdo de Salida de la UE y la apoyó en la censura promovida por la oposición laborista expresó después su ‘tranquilidad’ tras su encuentro en Downing Street. Nigel Dodds, líder del grupo parlamentario del DUP, de unionistas norirlandeses, dijo que May tenía «el ánimo de escuchar».

El bosquejo elemental de las conversaciones que se compone con estos testimonios las hacen incomprensibles. Las peticiones de brexiters y unionistas no parecen negociables con la UE y May tendría que contar con la deserción de unos 125 diputados laboristas para contar con alguna posibilidad de que el Acuerdo de Salida sea ratificado en una segunda votación.

El dia 29 no se someterá a votación el Acuerdo sino la guía de una nueva negociación. Una filtración a la BBC afirma que May contempla la asociación británica a la unión aduanera, aunque con otro nombre. El Acuerdo de Salida ya incluye una unión aduanera como parte de la salvaguarda irlandesa, que añade regulaciones del mercado común en Irlanda del Norte.

Adoptar las mismas regulaciones para el resto de Reino Unido disolvería la quiebra constitucional que enoja a unionistas norirlandeses, a brexiters y a buena parte de los 432 diputados que votaron contra el Acuerdo, pero no resuelve otros problemas, como el deseo de que el Parlamento británico pueda poner fin a la salvaguarda temporal sin el visto bueno de la UE.

Jeremy Corbyn, líder laborista, se ha negado a participar en el diálogo con May mientras no descarte la posibilidad de una salida sin acuerdo y apremió a los diputados laboristas a no participar en las conversaciones mientras esta exigencia no sea oída.

En la votación del 29 los diputados podrán presentar enmiendas.