May tiene varias propuestas para renegociar la salvaguarda irlandesa

efe | londres

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, aseguró ayer que contempla «diversas propuestas» para intentar sustituir la controvertida salvaguarda irlandesa del acuerdo del «brexit», a pesar de que Bruselas insiste en que no renegociará el tratado. May se reunió con el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, y prevé mantener encuentros con diputados de diversas fuerzas en los próximos días para explorar posibles rutas que faciliten la aprobación en el Parlamento de un acuerdo de salida de la Unión Europea (UE) antes de la fecha límite del 29 de marzo.

Presionada por la oposición para que detalle qué «arreglos alternativos» a la salvaguarda prevé proponer a la UE, la jefa de Gobierno se refirió a un «mecanismo de salida unilateral» para el Reino Unido o bien una «limitación temporal» a la cláusula, ambas opciones descartadas por Bruselas hasta ahora.

La primera ministra británica subrayó asimismo que la declaración política que acompaña al tratado de salida -un documento que no es legalmente vinculante- apunta la posibilidad de establecer programas de «reconocimiento mutuo» y de «confianza comercial» que contribuyan a una aduana entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.