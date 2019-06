Merkel habla de sus temblores y asegura que está bien

Los medios alemanes se hicieron eco ayer de las primeras declaraciones sobre su estado de salud de la canciller alemana, Angela Merkel, que aseguró encontrarse bien, después de dos episodios de temblores en unos pocos días que han desatado todo tipo de especulaciones. A la pregunta sobre su salud de un periodista la canciller dijo entender el interés. «Pero no tengo nada particular de qué informar. Me encuentro bien. Estoy convencida de que de la misma manera que esta reacción hizo su aparición, también volverá a desaparecer». | efe