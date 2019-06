Merkel seguirá al frente del gobierno de coalición

La canciller alemana, Angela Merkel, dio a entender nuevamente ayer, con un comentario en tono de broma, su intención de seguir al frente del Gobierno a pesar de la nueva crisis que enfrenta la gran coalición tras la dimisión de ya exlíder socialdemocrata Andrea Nahles. En un discurso con motivo de la conferencia anual del Consejo para el Desarrollo Sostenible, Merkel quiso agradecer el trabajo al frente de este organismo de su presidenta, Marlehn Thieme, cuyo mandato finalizará en noviembre próximo. «Todavía no ha llegado el día de los agradecimientos, porque usted estará en el cargo hasta noviembre. pero no nos volveremos a ver en un acto de este tipo, por usted, no por mí, eso lo quiero decir claramente», dijo la canciller, cuyas palabras fueron recibidas por el público con aplausos y carcajadas. | efe