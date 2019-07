México avisa a Trump que no será tercer país seguro

México se plantó ayer ante Estados Unidos al avisar de que no se convertirá en tercer país seguro para los migrantes centroamericanos que buscan refugio en territorio estadounidense y condenar la norma de Donald Trump que restringe las peticiones de asilo. «Es una limitación al derecho de asilo con la cual México no está de acuerdo. Nosotros tenemos un principio totalmente opuesto: es muy improbable que México le niegue asilo a una persona que lo solicite por persecución política», dijo el canciller Marcelo Ebrard. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores descartó que las medidas anunciadas por Washington conviertan a México en «tercer país seguro» para migrantes ya que no existe un acuerdo «bilateral» en ese sentido. | efe