México: Iglesia La Luz del Mundo es sacudida por las acusaciones sexuales de su líder

La poderosa iglesia La Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, México, se ha visto sacudida por la mayor polémica en sus más de 90 años de historia por la detención en los Estados Unidos de su líder, Naasón Joaquín García.

En varias ocasiones la agrupación religiosa ya había sido blanco de acusaciones de abuso sexual, pero ahora afronta 26 cargos de delitos sexuales, trata de personas y pornografía infantil presentados contra su presidente, delitos que habría cometido entre 2015 y 2018.

En conferencia de prensa, Abner Nicolás Menchaca, subdirector de relaciones públicas de la congregación, desestimó las acusaciones de las presuntas cuatro víctimas de Joaquín García y tres supuestos cómplices, pues se trata de denuncias anónimas hechas desde internet.

BUSCAN LA LIBERTAD DE SU LÍDER

"El informe que yo leí habla de una denuncia anónima. Si hay alguien que se sienta agraviado tiene toda la libertad (de denunciar). Nosotros estamos abiertos y somos respetuosos del marco legal de ese país (Estados Unidos), pero no conozco a ninguna persona que acuse; fue un asunto que se tomó la denuncia en línea", subrayó.

Afirmó que la congregación no buscará demandar a las personas denunciantes pues por ahora el equipo de abogados está concentrado en demostrar la inocencia de Joaquín García y que salga de la cárcel lo más pronto posible. "No hay el ánimo de una contrademanda; el equipo legal no lo está considerando. La estrategia o la concentración de todos los esfuerzos está en la pronta absolución, en que salga el apóstol de Jesucristo", afirmó.

Menchaca aseguró que hay "indicios de intolerancia religiosa" de otras congregaciones, no solo en la denuncia contra su presidente internacional, sino en el monto de 25 millones de dólares fijado por un tribunal y "la forma en que se ha llevado" el caso.

"La iglesia La Luz del Mundo es la que más ha crecido en los últimos cinco años y esto preocupa, tal vez, a algunos grupos hegemónicos en cuanto a la religión. Sí lo consideramos. La misma lectura del informe del fiscal de California Xavier Becerra da cuenta de eso", aseguró.

UN CASO MONTADO

Según el informe, Joaquín García ayudado por Alondra Ocampo, Susana Medina y Asalea Rangel, integrantes de la asociación religiosa, coaccionaron a las víctimas y las obligaron a tocar y a mostrar sus partes íntimas, a bailar con poca ropa frente al líder, además de tomar y distribuir fotografías de ellas desnudas para luego extorsionarlas para que guardaran silencio.

Menchaca negó que hayan recibido alguna denuncia de este tipo en México, los Estados Unidos u otro país donde tienen presencia, al afirmar que esa organización es "transparente" y que el trabajo de su líder siempre "ha sido público". Según datos de la misma organización, la iglesia cuenta con 15.000 templos y cinco millones de fieles en 58 países, entre ellos México, Estados Unidos y de Centroamérica, Sudamérica y África.

UNA CONGREGACIÓN FAMILIAR

La congregación fue fundada en 1926 a la par del surgimiento de la Guerra Cristera -en la que los fieles católicos buscaban evitar la limitación de su culto- y es reconocida por la Secretaría (ministerio) de Gobernación como asociación religiosa desde 1993. Se define como "la restauración de la primitiva iglesia cristiana".

Desde sus inicios ha sido un coto de poder familiar. Eusebio Joaquín González -quien más tarde cambió su nombre a Aarón- fundó la iglesia tras tener "una epifanía" para ser "apóstol de Jesucristo" y luego fue sucedido por su hijo Samuel Joaquín.

Tras padecer un cáncer que le alejó del culto religioso en un par de ocasiones, Samuel Joaquín murió en 2014 y dio paso a la era de su hijo Naasón, famoso por sus "giras evangelizadoras" en diversos países. Ambos fueron elegidos por "decisión divina", aseguran los miembros de la organización. Aunque Naasón Joaquín García continúe en la cárcel no perderá su cargo al mando de la congregación ni será reemplazado temporalmente, pues "su apostolado es intransferible" y él es "insustituible", recalcó Menchaca.