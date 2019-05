Miles de personas protestan en Brasil por los recortes a la educación

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de visita en Texas, lanzó fuertes críticas a las multitudinarias manifestaciones de sindicatos, maestros, trabajadores y estudiantes de escuelas públicas federales, estatales y municipales, que protestan contra el recorte presupuestario a la educación.

Al llegar a Dallas, Texas, Bolsonaro aseguró que su país recaudó menos de lo previsto en el presupuesto de este año, por lo que se han hecho recortes en los Ministerios y en los órganos gubernamentales, reportó la Agencia Brasil. "Nosotros tenemos un problema: Tomé un Brasil destruido, económicamente también, entonces las recaudaciones no eran las previstas por quien hizo el presupuesto para el presente año, expuso el mandatario.

INSULTA A LOS MANIFESTANTES

Sin embargo, tras indicar que no pretendía recortar fondos a las dependencias, en especial a la educación, consideró que la medida fue necesaria y que los manifestantes son unos idiotas útiles, imbéciles, reportó el portal brasileño de noticias G1.

"Es natural, es natural, ahora (). la mayoría allí (en las protestas) es militante, no tiene nada en la cabeza, si le preguntan 7 x 8 no sabe, si se le preguntan la fórmula del agua, no sabe, no sabe nada, aseveró Bolsonaro en entrevista con la prensa a su llegada a Dallas. Los idiotas útiles, unos imbéciles que son utilizados como masa de maniobra por una minoría que compone el núcleo de muchas universidades federales de Brasil", señaló.

Bolsonaro visita Texas donde sostendrá varias reuniones con políticos y autoridades locales, además recibirá un homenaje, mientras que en Brasil se llevan a cabo protestas en todo el territorio para exigir mayores recursos para la educación.

MILES SALEN A LAS CALLES

En estados como Sao Paulo, Río de Janeiro, Bahía, Minas Gerais, Belo Horizonte, y Distrito Federal participaron cientos de miles de manifestantes en contra del recorte a los recursos destinados para la educación. Los manifestantes gritaban consignas y llevaban pancartas con leyendas exigiendo mayor atención a la educación como la educación no es un gasto, es una inversión; "Luto por la educación" y "La clase hoy es en la calle".

La mayoría de las protestas, en las que participaron estudiantes, profesores y trabajadores de la educación, fueron pacíficas solo se reportó un incidente en Porto Alegre, donde la Policía Militar lanzó bombas y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Mientras, el ministro de Educación, Abraham Weintraub, ofrece ante la Cámara de Diputados una exposición sobre cómo se llevarán a cabo los recortes a los fondos de universidades públicas y escuelas federales.