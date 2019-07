El ministro francés de Ecología presenta su dimisión

Aunque hace tan solo unos días descartaba abandonar su puesto en el Gobierno, el ministro francés de Ecología, François de Rugy, ha presentado este miércoles su dimisión tras las revelaciones del diario digital Mediapart sobre las lujosas cenas organizadas cuando ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional. De Rugy apoya su dice no estar en condiciones de asumir su misión y denuncia el "linchamiento mediático" contra su familia.

Los ataques y el linchamiento mediático dirigido contra mi familia me llevan hoy a tomar la distancia necesaria, algo que todo el mundo entenderá. La movilización necesaria para defenderme hace que no esté en condiciones de asumir serena y eficazmente la misión que me confió el presidente de la República y el primer ministro, indica en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.