La mujer está llamada a liderar la lucha para salvaguardar el planeta

La reciente expedición de 80 líderes científicas a la Antártida pone de manifiesto que "la mujer está llamada a liderar la lucha más importante de todas: salvaguardar el planeta", dijo el lunes en una entrevista con Efe la ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

La alta funcionaria expresó que "las mujeres han sido partícipes activas en todas la grandes luchas que ha dado la humanidad", pero que "a diferencia de épocas anteriores, hoy día tiene un rol en primera línea" y una misión importante en la acción climática.

Schmidt fue la encargada de inaugurar un coloquio en el que participaron algunas integrantes de esta iniciativa científica a la Antártida, llamada Homeward Bound, incluida su fundadora, la australiana Fabian Dattner, después de que el pasado sábado finalizara la tercera edición de esta incursión por el continente helado.

"La expedición de mujeres científicas a la Antártida lo que hace es unir dos fuentes fundamentales de conocimiento y liderazgo en la acción climática: lo que es el mundo científico y lo que es la persuasión de la mujer liderando la acción climática y la lucha por salvaguardar nuestro planeta", manifestó la ministra.

El objetivo de Homeward Bound es construir una red global de 1.000 mujeres para fortalecer el liderazgo femenino en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina, y para influir en la toma de decisiones y dar forma a políticas en beneficio del planeta.

Así, la ministra chilena consideró que "la incorporación de la ciencia y de las mujeres en el estudio y en la acción climática y el cuidado del medio ambiente son fundamentales para lograr el desarrollo sustentable en Chile y en el mundo entero".

"No existe verdadero desarrollo si este no es sustentable y no existe sustentabilidad alguna si no es inclusiva", aseveró Schmidt, que en el pasado se desempeñó como ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile (2010-2013).

La tercera expedición Homeward Bound partió el pasado 31 de diciembre desde Ushuaia, considerada la ciudad más austral del planeta, y entre sus paradas en la Antártida estuvieron la base argentina Carlini, la estadounidense Palmer y la isla Paulet, que acoge una colonia de cría de miles de pingüinos de Adelia.

La iniciativa cuanta con el apoyo de la firma española de infraestructura y energías renovables Acciona.

Sobre la importancia del continente más austral del mundo en la preservación de la Tierra, Schmidt indicó que "la Antártida está en el corazón de la acción climática del mundo entero" porque "es una fuente riquísima de biodiversidad" que, a la vez, "permite la investigación científica para generar una acción climática que sea efectiva y eficiente".

Asimismo, afirmó que la Antártida será uno de los temas fundamentales de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 25) que se llevará a cabo en Chile.

"Chile tiene un liderazgo fundamental en este aspecto porque tiene una participación y una soberanía (en la Antártida) que le permite liderar este continente", manifestó la ministra.