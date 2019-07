Nuevas manifestaciones contra el régimen

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer la creación de un nuevo comando militar para reforzar la seguridad nacional desde el espacio, que se integrará en el Ejército del Aire.

«Protegeremos mejor nuestros satélites, también de manera activa, y para dar cuerpo a esta doctrina, para garantizar el desarrollo y el refuerzo de nuestras capacidades espaciales, se creará un gran comando del espacio», dijo en la víspera de la fiesta nacional francesa. Macrón avanzó que el actual Ejército del Aire se convertirá en el Ejército del Aire y del Espacio y señaló que será dotado con «las inversiones indispensables», que no precisó. «La nueva doctrina espacial que me ha propuesto la ministra de Defensa, y que he aprobado permitirá garantizar nuestra defensa del espacio», dijo. | efe