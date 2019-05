Los nuevos aranceles recrudecen la guerra comercial entre EE UU y China

zigor aldama | pekín

Donald Trump ha cumplido su amenaza. Desde ayer, 5.745 productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares tienen que pagar un arancel del 25% para entrar en Estados Unidos. Esta cifra representa una brusca subida de quince puntos porcentuales y el fin de la tregua que las dos superpotencias mundiales se habían concedido para favorecer las negociaciones encaminadas a firmar la paz comercial. Pero Trump ya anunció el lunes en Twitter que un acuerdo parece cada vez más lejano, y el presidente decidió reactivar este viernes el incremento de los aranceles originalmente previsto para el pasado 1 de enero.

Por si fuese poco, Trump también avanzó que las exportaciones chinas aún libres de aranceles serán gravadas con el mismo tipo «pronto». Eso sí, este viernes, en la misma red social, el mandatario dejó un resquicio para la esperanza. «Las negociaciones con China continúan de forma muy amable. No hay ninguna necesidad de precipitarse. Mientras tanto, continuaremos hablando con China en la esperanza de que no trate de rehacer el acuerdo», escribió Trump. Una de cal, y otra de arena.

El vaivén de las conversaciones es constante. El jueves, el líder de los negociadores chinos, el viceprimer ministro Liu He, abandonó la undécima ronda de contactos con Robert Lighthizer y Steve Mnuchin después de una conversación que duró solo hora y media. Y, aparentemente, sin lograr avances. Pero ayer volvieron a negociar.

La reacción de Pekín a la última decisión de Trump no se hizo esperar. «Sentimos profundamente que Estados Unidos haya incrementado los aranceles a las exportaciones chinas. No nos queda otra opción que tomar medidas de respuesta», afirmó en un comunicado el Ministerio de Comercio. No obstante, los dirigentes chinos no han concretado esas represalias, y lo cierto es que poco pueden hacer al respecto. Porque el superávit comercial de China es tan abultado que no tiene la posibilidad de gravar productos americanos por un volumen similar: importa de EE UU mucho menos de lo que exporta.