La oposición arrasó en cuatro elecciones provinciales y complica el futuro de Macri

Nada mejor que el fúbol a veces para explicar las pasiones y expectativas de los argentinos, inclusive en asuntos políticos. "Cuatro a cero", dijo por eso el presidente del Partido Justicialista (PJ, peronismo), José Luis Gioja al celebrar los triunfos de la principal fuerza opositora en las provincias de Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego. En lo que va del año el oficialismo ya ha perdido 11 comicios regionales. Y esto ocurre a cuatro meses de que el presidente Mauricio Macri juegue su posibilidad de obtener un segundo mandato hasta 2023.

La recesión y la pérdida de empleo, una inflación superior al 50% y el peso en los biolsillos de los tarifazos (luz, gas, transporte) incidieron en el comportamiento electoral de los argentinos durante un domingo marcado por los efectos de un corte histórico.

La falta de luz por casi ocho horas en todo el territorio nacional marcó el pulso de la contienda. De hecho, diversas figuras del peronismo no perdieron la oportunidad de asociar la crisis con el apagón mientras se votaba en las provincias.

Alberto Fernández, el candidato a presidente del peronismo en un binomio que integra a Cristina Fernández de Kirchner fue tajante: "millones de argentinos, que han debido pagar sumas siderales en tarifas con las que se benefician los amigos del poder, aún esperan que la energía vuelva a sus hogares". Fernández recordó que Macri justificaba el incremento del precio de la luz de más del 3000% en tres años con el argumento de que Argentina corría el peligro de convertirse en Venezuela de no tragar esa medicina amarga. "Subieron las tarifas tanto como sus amigos les reclamaron y generaron el apagón más grande de la historia. No es Venezuela. Es Argentina. Ya es hora de darse cuenta".El diputado Sergio Massa formuló críticas similares. El secretario de Medios, Hernán Lombardi, lamentó la actitud opositora de aprovecharse del nerviosismo de la sociedad como consecuencia del apagón histórico. "Desterrar al oportunismo político y a los argumentos demagógicos es parte del cambio cultural que los argentinos vamos construyendo. Ser candidato debería alejarte de la incontinencia verbal y acercarte al estadista", le dijo a Fernández.

Las elecciones regionales se realizaron pocos días después de que Macri designara como candidato a vicepresidente al senador Miguel Ángel Pichetto, la ex espada del kirchnerismo en la cámara baja que a partir de 2015 hizo un giro político hacia la derecha. El Gobierno especuló en que el salto de Pichetto al macrismo arrastraría a dirigentes peronistas hacia esa nueva alianza. Por el momento eso no ha ocurrido. Gioja, el presidente del PJ fue elocuente en ese sentido: "el peronismo es una fuerza arrolladora que se viene imponiendo con firmeza en la mayoría de las provincias y sus capitales, lo que nos hace estimar que las primarias de agosto serán determinantes para llegar a octubre con la capacidad para lograr una victoria que no sea necesaria la segunda vuelta". Según Gioja crece "la esperanza de un imperioso cambio de Gobierno, que le devuelva al pueblo la felicidad".