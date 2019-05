La oposición turca decide no boicotear las elecciones en Estambul

Toda Turquía, de madrugada le esperaba. La decisión de repetir las elecciones locales en Estambul había sido tomada hacía unas horas y él, de momento, celebrando la primera cena del Ramadán, guardaba silencio. Miembros de su partido hablaban y gritaban enfurecidos; él, alcalde de Estambul hasta este lunes por la tarde, callaba.

Pero de madrugada, Ekrem Imamoglu, candidato del partido socialdemócrata CHP y opositor del presidente Erdogan habló. En los barrios opositores, donde durante toda la tarde sonaron las cazuelas y se izaron banderas, se hizo el silencio: «La gente nos ha elegido a nosotros —dijo, entre gritos y gallos, un Imamoglu emocionado y al límite de sus fuerzas—. Ellos [el partido de Erdogan, el AKP] no me quieren por lo que he dicho y hecho en este último mes y medio. Dije que sería el alcalde de los 16 millones de habitantes de Estambul. De todos. Y por esto no les gusto. Solo os pido esto: clamad en contra de esta injusticia, de esta traición a la democracia».

Sus palabras, algo no muy común, fueron seguidas por la gran mayoría de las televisiones turcas, que muchas veces silencian los discursos de la oposición en favor de los de Erdogan y el AKP. Pero en este pasó algo curioso: cuando Imamoglu hacía una pausa en el habla, las televisiones bajaban el volumen para que no se escucharan los vítores de sus seguidores.

En su discurso, Imamoglu no anunció qué hará y cuál será su estrategia para el 23 de junio, cuando se repetirán las elecciones según ha decretado la Comisión Electoral. Pero su partido, en una rueda de prensa este martes por la mañana, lo ha confirmado: se presentarán para ganarlas otra vez. No las boicotearán.

“REFUERZA LA DEMOCRACIA"

Mientras tanto, Recep Tayyip Erdogan, que este martes ha hablado frente a una reunión de su partido en el Parlamento, ha defendido la decisión de repetir las elecciones en Estambul. «Lo vemos como un paso importantísimo para reforzar nuestra democracia. Hubo una corrupción organizada y muchas irregularidades en las elecciones».

Todo empezó el día siguiente de las elecciones: tras hacerse notorio que la oposición había ganado la mayoría de los votos —aunque por un margen de tan solo 14.000 votos de un total de ocho millones— el AKP pidió el recuento de los votos nulos. La diferencia cambió, pero no suficiente: el CHP seguía en cabeza. Así que el AKP ordenó el recuento de todos los votos, nulos o válidos. Tampoco sirvió.

Y, entonces, empezó lo que acabaría explotando este lunes por la tarde: la policía empezó a investigar varias mesas electorales en las que, decían, había habido cientos de irregularidades. En los discursos del AKP empezaron a mencionarse mafias y enemigos del Estado que cambiaban y manipulaban votos. Empezó una investigación judicial que aún dura, y el partido de Erdogan pidió a la Comisión Electoral que, ante todo lo visto, se repitiesen las elecciones.

PROBLEMAS TÉCNICOS

Ayer, en un comunicado, lo confirmaron: se repetirán. Pero no por todas esas irregularidades, sino por, como dice la nota oficial, problemas de formación técnicos de los comités electorales, que llevan siendo los mismos desde hace años. Pero sólo esta vez se ha decretado la repetición electoral. Y solo, también, en la alcaldía de Estambul: en los barrios y consejos municipales —donde el AKP ha ganado la mayoría— no se repetirán.

«Condeno a la Comisión Electoral —dijo ayer el ahora exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu—. Anunciaron su decisión de acuerdo con la configuración del comité electoral. El año pasado, el presidente fue elegido con el mismo comité. Hicimos también un referéndum. La constitución se cambió. Si estas elecciones en Estambul no son válidas, entonces las presidenciales y el referéndum constitucional tampoco deberían serlo».