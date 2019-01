La película sobre el asesinato en 1993 de un niño de dos años desata la polémica en Inglaterra

El cortometraje de 30 minutos ‘Detainment’ (detención) sobre el asesinato de James Bulger, el pequeño de 2 años secuestrado y torturado hasta la muerte en 1993 por Jon Venables y Robert Thompson, ambos de 10 años, ha desatado la polémica en Inglaterra. La película reconstruye los interrogatorios de los dos asesinos. Ha sido nominada los Oscar en categoría de mejor corto. Denise Fergus, la madre de la víctima, pidió la retirada de la película por hacerles “revivir la pesadilla” y por no haber pedido permiso a la familia.

“No puedo expresar la tristeza que me produce la realización de esto que llaman película y que ahora ha sido nominado a los Oscars”, lamentó la madre, que llegó a recoger 100.000 firmas para pedir la retirada de la película. No ha sido suficiente. El director, el inglés Vincent Lambe, se disculpó ante la familia por no haberles consultado, pero dijo que si les hubiera consultado les habría dicho que no porque los hechos están mostrados desde el punto de vista de los asesinos. “Le hubiera dicho que no”, reconoció la madre, “pero luego le habría dado otra alternativa.

IMÁGENES PARA OLVIDAR

“He pasado todos estos años tratando de no ver la imagen de esos dos llevándose a mi hijo a la muerte y ahora las veo de nuevo [la cinta recupera esas imágenes]”, confiesa la madre, que el año pasado publicó un libro sobre su experiencia. “Si bien es un caso doloroso y difícil de entender, creo que tenemos la responsabilidad de hablar de lo que sucedió”, se justificó Lambe. Y añadió que “la crítica ha calificado la película de respetuosa”. “Pido a la gente que la boicotee”, arengó la madre, que pidió a la Academia de Hollywood que la retirara. Han decidido mantenerla.

El asesinato de James Bulger conmocionó el país por su brutalidad y por la corta edad de los asesinos, de apenas 10 años. Los hechos ocurrieron en febrero de 1993 en un centro comercial de Liverpool cuando Jon Venables y Robert Thompson se llevaron de la mano al pequeño James mientras la madre estaba en una tienda. Lo pasearon por la ciudad sin que nadie les dijera nada. Luego lo llevaron a un lugar apartado en la vía del tren donde le desnudaron, le lanzaron ladrillos y piedras, le introdujeron pilas en la boca, y le arrojaron una eclisa en la cabeza. Lo abandonaron en la vía donde lo arrolló un tren. Encontraron sus restos dos días más tarde.

Thompson y Venables fueron detenidos, juzgados y encarcelados, convirtiéndose en los dos convictos más jóvenes de la historia del país. Al cumplir los18 años fueron puestos en libertad por considerar que ya no suponían un peligro para la sociedad en una decisión que provocó un gran revuelo. Les dieron una identidad nueva y una nueva vida lejos de Liverpool. Unos años más tarde, Denise Fergus contó que había localizado a Robert Thompson, que había estado a pocos metros de él pero que se quedó paralizada por el odio y lo dejó marchar.

INTERROGATORIOS ESTREMECEDORES

‘Detainment’ se centra en los interrogatorios de Thompson y Venables y reconstruye las horas previas y posteriores de los dos asesinos. Es el relato estremecedor de la policía cuestionando a los niños con los padres delante, basado en las transcripciones y las cintas de los interrogatorios. El detective que lideró la investigación, Albert Kirby, también ha dicho que la película nunca debió ser presentada a los Oscars y que deberían retirarla “por decencia”. Kirby, ya jubilado, reconoce que la reconstrucción de la investigación es precisa, pero que “las escenas del ferrocarril donde encontraron su cuerpo son mostradas con una total insensibilidad”.