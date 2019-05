La policía de Texas mata a tiros a una mujer que aseguró estar embarazada

Un policía estadounidense ha matado a tiros a una mujer que, momentos antes, había asegurado estar embarazada. Los hechos han ocurrido Baytown, en el estado de Texas (Estados Unidos), este lunes por la noche después de que según fuentes policiales la mujer se resistiera a ser detenida.

These laws out here in baytown trippin 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ Crazy before the cop shot her she said " Im pregnant " .. smh #explore #baytown #explore pic.twitter.com/fCJbugDMsW