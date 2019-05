Putin alaba el pacto de no agresión de Irán en Oriente Medio

Rusia consideró ayer un posible «primer paso» la propuesta de Irán de alcanzar un «acuerdo de no agresión» con los países árabes en medio de las tensiones en la zona del golfo Pérsico y las acusaciones de Estados Unidos. «Un pacto de no agresión puede ser el primer paso para reducir las tensiones. Consideramos que esto es muy apropiado», declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriore. El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, manifestó el domingo la disposición de su país a alcanzar un «acuerdo de no agresión» con los países árabes. | efe