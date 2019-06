Raqqa sin Estado Islámico

La crueldad del autoproclamado Estado Islámico tiene en Raqqa un emplazamiento, un lugar que durante generaciones permanecerá en la memoria colectiva de los locales como símbolo de sus excesos y su irracionalidad. Se llama plaza del Paraíso ('Duar al Naeem', en árabe), una céntrica glorieta situada a apenas unos metros del estadio municipal, donde los ultrarradicales habían instalado precisamente su principal centro de detención y tortura.

Durante el periodo en que el Estado Islámico (EI) convirtió a la ciudad en la capital de un vasto país habitado por ocho millones de personas, tenían lugar aquí el grueso de las ejecuciones públicas organizadas por sus milicianos: Cuerpos crucificados y expuestos durante días, cabezas humanas segregadas del tronco y ensartadas en lanzas o vallas, decapitaciones públicas de reos de apostasía, sospechosos de homosexualidad lanzados al vacío desde los terrados en los edificios colindantes...

Evadirse no era una opción para los residentes; estos eran convocados mediante altavoces y obligados a contemplar este alarde de poder y terror, destinado no solo a castigar a los responsables de acciones que los extremistas consideraban como crímenes, sino también a meter el miedo en el cuerpo a una población que no hacía mucho se había levantado contra el régimen de Bashar el Asad exigiendo democracia, la antítesis del grotesco 'califato' que los recién llegados habían acabado por implantar. Algunas de las más macabras acciones atribuidas a las huestes de Abú Bakr al Bagdadi sucedieron en este lugar, que de inmediato pasó a ser conocido en la cultura popular de Raqqa como 'plaza del Infierno'.

UN PASADO TENEBROSO

Con un pasado reciente tan tenebroso, no es de extrañar que la rotonda en cuestión se haya convertido una de las prioridades del Consejo Civil de Raqqa, el órgano encargado de gobernar la ciudad, a la hora de acometer la reconstrucción. En este lugar yermo y vacío, rodeado de escombros y repleto de esqueletos de vehículos carbonizados, según se identificaba en las fotos tomadas inmediatamente después de los últimos combates, hace ahora año y medio, se alza ahora un conjunto de fuentes con buenos acabados, presidido por una inscripción que toda ciudad orgullosa de sí misma asume como eslogan e instala en sus puntos de mayor visibilidad: 'I love Raqqa'. Cuando los policías se distraen, algunos niños se introducen en los surtidores de la plaza y los convierten en bañeras ocasionales con las que se defienden de la opresiva canícula siria.

Renovation of #Raqqa square (Dar al-Naim). Square was used by ISIS to put heads on the fence surrounding the square. pic.twitter.com/p7Ga8Jsb6E