El Salvador elige presidente en medio de la penuria económica, la violencia y el exódo de emigrantes

Los salvadoreños acuden este domingo a las urnas para elegir al que será su nuevo presidente en los próximos 5 años y quien tendrá que buscar nuevas soluciones para solventar los principales problemas del país, como la penuria económica, el éxodo de emigrantes que su suman a la caravana hacia Estados Unidos y la violencia generada por las pandillas. Más de 5,2 ciudadanos están convocados a votar en los comicios presidenciales, sextas elecciones desde que finalizó la guerra civil (1980-1992), que se celebran bajo un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por 23.300 policías, para evitar que la jornada se vea afectada por la criminalidad.

Los salvadoreños pueden elegir entre Hugo Martínez, aspirante por el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Carlos Calleja, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena); Nayib Bukele, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), y Josué Alvarado, del partido Vamos, de reciente fundación. Las encuestas publicadas durante la campaña dan como favorito en la intención de voto a Bukele, seguido de Calleja, empresario, y Martínez, excanciller. Bukele, de 37 años, es un publicista, exalcalde de San Salvador, que aspira a romper el bipartidismo que se ha mentenido en el país desde que acabó la guerra civil (1980-1992).

Si ninguno delos candidatos logra el 50% más uno de los votos habrá que ir a una segunda vuelta en próximo 10 de marzo.

RUMORES DE FRAUDE

El presidente actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, ha pedido a los partidos políticos que los resultados de los comicios "sean respetados" y ha dicho que espera que la población tenga en cuenta, a la hora de votar, la "enorme transformación" de los últimos 10 años en el país. "La expectativa mía es que el país se fortalezca, que los resultados de cualquier partido sean respetados", ha señalado el jefe de Estado antes de votar en una escuela de la capital salvadoreña junto a su esposa, Margarita Villalta de Sánchez.

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, ha asegurado, ante los rumores de los últimos días por parte de algunos políticos, que este domingo "no habrá fraude". Melara ha afirmado en una entrevista televisiva que "no hay fraude en el país, no habrá fraude" y que la Fiscalía General de la República (FGR) velará que "la votación sea libre, transparente y apegada a derecho". "No debemos andar esparciendo rumores de fraude cuando en el país se han dado las garantías en repetidas ocasiones, en varios eventos electorales, de que se ha respetado la voluntad popular", ha apuntado el funcionario.