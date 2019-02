Los talibanes esperan que los soldados de EE UU se vayan en «meses»

Los talibanes esperan ver la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en un plazo de «meses» y no de años, dijo ayer en Rusia uno de sus representantes. «Esperamos que no tome años, sino meses», dijo Sher Muhammad Abbas Stanekzai, el dirigente de la delegación talibana de diez miembros que ha llegado a Moscú para conversar con grupos políticos afganos no gubernamentales