Temor ante una posible escalada de violencia

Votar, o no votar, esa es la cuestión para muchos albaneses desorientados por la crisis política que les ha ofrecido dos fechas diferentes para la celebración de unas elecciones locales -el 30 de junio y el 13 de octubre- teñidas por el miedo a una posible escalada de la violencia. El jefe del Estado, Ilir Meta, decidió cancelar las elecciones convocadas para hoy y aplazarlas al 13 de octubre por falta de representatividad, ya que los principales partidos opositores de centro derecha decidieron boicotearlas y no presentarse por primera vez desde la caída del comunismo hace casi 30 años. Por su parte, el primer ministro socialista, Edi Rama, ha contestado al desafío llamando a los ciudadanos a acudir a las urnas hoy domingo que, según él, «es la única fecha y no se mueve ni a cañonazos». | efe