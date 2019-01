Theresa May supera la moción de censura de Corbyn por 19 votos

Theresa May superó ayer la moción de censura pero no la incertidumbre de su andadura política. PRU -

iñigo gurruchaga | londres

Theresa May ha iniciado las conversaciones con unionistas norirlandeses para identificar modificaciones al Acuerdo de Salida de la Unión Europea, tras superar con su apoyo y el de los diputados de su partido la moción de censura presentada por los laboristas por 325 votos contra 306. La primera ministra anunciará el lunes los detalles de su nueva iniciativa para ganar una segunda votación del acuerdo, en cuya Declaración Política podría introducirse un compromiso con mantener una unión aduanera.

Tras la humillación de la víspera, cuando encajó la mayor derrota parlamentaria de un Gobierno británico sobre un asunto significativo, May no será forzada a unas elecciones generales inmediatas. El líder laborista, Jeremy Corbyn, ve su prioridad estratégica neutralizada, a pesar del apoyo de los independentistas escoceses, los liberal-demócratas y los nacionalistas galeses.

Corbyn ha argumentado que «por convención y precedentes, el Gobierno habría hecho lo correcto y dimitir». Pero, según el laborista, la ley de mandatos fijos de cinco años que introdujo el Gobierno de coalición de conservadores y liberal-demócratas- permite la caída del Ejecutivo sólo tras perder una moción de censura o el voto de dos tercios de la Cámara- «es usada ahora para sostener un Gobierno zombi», cuyo «pacto Frankenstein está muerto».

Un diputado del independentista Partido Nacional Escocés (SNP), Pete Wishart, interrumpió al laborista para preguntarle si su partido propondría la permanencia en la UE o el ‘brexit’ en caso de forzar con su moción unas elecciones generales. «Somos un partido democrático y nuestro partido decidirá», ha respondido Corbyn entre aspavientos de la Cámara.

La ambigüedad laborista ha sido también subrayada por May en su turno de réplica a la moción, pero para ella «convocar unas elecciones generales es lo peor que podríamos hacer». «Cuando necesitamos unidad, traerían división. Cuando necesitamos certeza, traerían caos. Traerían retrasos cuando necesitamos avanzar», dijo la líder conservadora. Esa caracterización de los inconvenientes de las elecciones evocaba la oración de San Francisco, pronunciada por Margaret Thatcher tras su primera victoria, en 1979. «Donde hay discordia, que nosotros llevemos armonía. Donde hay error, que nosotros llevemos la verdad. Donde hay duda, que llevemos la fe...»-, pero May, con chaqueta de color azul real, el preferido de Thatcher, no es hoy dama de hierro.

De su predecesora quizás solo tiene la obstinación en el final de su década de mandato. May lo ha confirmado al avanzar las líneas de su diálogo con el Parlamento, que anunció inmediatamente después de conocerse la derrota extraordinaria del Acuerdo de Salida. No será la búsqueda de un entendimiento con los demás partidos del arco parlamentario, al menos en su primera fase.