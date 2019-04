Trump amenaza a la UE tras caer los beneficios de Harley Davidson

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con represalias comerciales a la Unión Europea (UE) después de que el fabricante de motocicletas Harley Davidson informase de que su beneficio cayó un 27% en el primer trimestre del año. Esta caída de ganancias de Harley Davidson se produjo también después de que el año pasado Trump atacase repetidas veces al fabricante e incluso respaldase en Twitter el boicot en Estados Unidos de sus productos por abrir fábricas en el exterior.

La UE aumentó los aranceles de un 6% a un 31% a las motocicletas que Harley Davidson exporta a Europa en represalia por los aranceles que la administración estadounidense empezó a aplicar el año pasado a las importaciones de aluminio y acero procedentes de la UE. Europa es el segundo mercado en ingresos para Harley Davidson después de Estados Unidos. "Tan injusto para los Estados Unidos. ¡Vamos a corresponder!", anunció hoy Trump en Twitter después de que Harley Davidson anunciase la caída de sus beneficios en los tres primeros meses del año.

“Harley Davidson has struggled with Tariffs with the EU, currently paying 31%. They’ve had to move production overseas to try and offset some of that Tariff that they’ve been hit with which will rise to 66% in June of 2021.” @MariaBartiromo So unfair to U.S. We will Reciprocate!