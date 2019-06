Trump apoya a Boris Johnson como nuevo líder conservador en el Reino Unido

efe | londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que empieza este lunes una visita de Estado al Reino Unido, ha manifestado su apoyo a Boris Johnson como nuevo líder conservador al afirmar que sería un «excelente» primer ministro británico. «Creo que Boris haría un trabajo muy bueno», dijo Trump sobre el exministro de Exteriores en una entrevista que ayer publicó el tabloide británico «The Sun». El presidente de EE UU manifestó su respaldo a Johnson antes de que el Partido Conservador inicie oficialmente el próximo día 10 el proceso para elegir al nuevo líder «tory» y jefe del Ejecutivo una vez que dimita Theresa May al frente del Gobierno el próximo día 7.

Para sustituir a May, en un proceso que se espera termine a mediados o finales de este julio, se han presentado más de diez diputados conservadores, entre ellos el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, y el de Interior, Sajid Javid. «Conozco a los distintos aspirantes. Pero creo que Boris haría un trabajo muy bueno. Creo que sería excelente. Me gusta, siempre me ha gustado», resaltó Trump, que calificó al antiguo responsable del Foreign Office como un político «muy talentoso». Boris Johnson aparece como favorito para suceder a May en Downing Street.