Trump considera «sucio, asqueroso y repugnante» un posible juicio político

efe | washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró ayer un posible juicio político contra él, que evalúan los demócratas del Congreso, como algo «sucio, asqueroso y repugnante», al tiempo que volvió a criticar al exfiscal especial Robert Mueller, que dirigió la investigación de la llamada trama rusa. Trump, que habló con los periodistas en los jardines de la Casa Blanca antes de tomar un helicóptero para hacer una visita a Colorado, calificó a Mueller de «verdadero anti-Trump».

El miércoles, el fiscal especial dio por cerrado su trabajo y dejó en manos del Congreso la posibilidad de iniciar un proceso contra Trump por supuesta obstrucción a la Justicia en este caso.

En respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si esperaba ser objeto de un juicio político, Trump contestó: «No lo veo ahora... Es una palabra sucia, asquerosa y repugnante... Es un acoso presidencial gigantesco», dijo.

Durante su intervención, Mueller anunció su renuncia al puesto una vez terminada la investigación e indicó que una acusación formal contra Trump «no era una opción» dadas sus limitaciones legales, y trasladó la decisión al Congreso.

En marzo pasado, el entonces fiscal especial acabó sus pesquisas sobre los supuestos vínculos entre el equipo electoral de Trump y Rusia durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016.

En su informe final, Mueller señala que no hay pruebas de nexos entre el entorno de Trump y Moscú, pero no alcanza una conclusión sobre un posible delito de obstrucción a la Justicia por parte del mandatario. Durante su comparecencia del miércoles ante la prensa, Mueller explicó que acusar al presidente de un delito no fue una opción que pudiese considerar por motivos legales.

La normativa gubernamental estipula que no se puede imputar al presidente por un delito federal mientras esté en el cargo, ya que es considerado inconstitucional.

Aun así, Mueller agregó: «Si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió un delito, lo habríamos dicho».

Poco antes de su encuentro con los periodistas, Trump aparentemente reconoció ayer por primera vez en un mensaje de Twitter que Rusia contribuyó a su triunfo en los comicios de 2016, aunque rechazó cualquier vínculo con Moscú.