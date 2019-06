Trump cree que no será «necesario» volver a amenazar con aranceles a México

efe | washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, opinó ayer que no será «necesario» volver a amenazar con aranceles a México, porque el país vecino «cooperará» con él para contener la inmigración hacia EE UU después del acuerdo alcanzado el viernes. En una serie de tuits, Trump afirmó que confía aún más en el cumplimiento del pacto con México después de haber hablado este sábado por teléfono con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. «Antes, México no estaba cooperando en la frontera en cosas que teníamos o que no teníamos, y ahora tengo una confianza completa, especialmente después de hablar el sábado con su presidente, en que cooperarán mucho y en que quieren hacer bien el trabajo», escribió Trump. Insistió en que «ahora va a haber una gran cooperación entre México y Estados Unidos, algo que durante décadas no existió». «Sin embargo, si por alguna razón desconocida no la hay, siempre podemos volver a nuestra posición anterior, y muy lucrativa, de (amenazar con) Aranceles; pero no creo que eso vaya a ser necesario», añadió. Trump emitió sus tuits como reacción a una información del diario» según la cual el acuerdo migratorio con México incluía medidas que el Gobierno de López Obrador se comprometió a tomar hace ya meses.