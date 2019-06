Trump critica a una capitana de fútbol de EEUU, que dijo que no iría a la "p... Casa Blanca"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado este miércoles a una de las capitanas de la selección nacional, Megan Rapinoe, por haber rechazado ir a la Casa Blanca en caso de ganar la Copa Mundial de Fútbol Femenino que se está disputando actualmente en Francia.

"La jugadora de fútbol femenino, Megan Rapinoe, acaba de decir que 'no irá a la p... Casa Blanca' si ganan. Aparte de la NBA, ... todas las ligas y equipos adoran venir. Soy un gran fanático del equipo estadounidense y del fútbol femenino, pero Megan debería GANAR antes de HABLAR! Termina el trabajo!", ha escrito Trump en Twitter.

