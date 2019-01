Trump manda a Pelosi a "limpiar las calles de San Francisco"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este domingo un virulento ataque contra la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y a otros miembros del Partido Demócrata por rechazar su propuesta para financiar el muro en la frontera con México. En una serie de tuits, Trump ha mandado a Pelosi a "limpiar las calles de San Francisco".

"Nancy Pelosi y algunos de los Demócratas rechazaron mi oferta ayer antes de que incluso yo hablara. No ven el crimen y las drogas, solo ven 2020 que ellos no van a ganar", ha tuiteado en Trump en referencia a las próximas elecciones presidenciales. "Deberían hacer lo correcto por el país y permitir a la gente regresar al trabajo", ha añadido.

Sobre Pelosi, Trump considera que "se ha comportado tan irracionalmente y ha ido tan lejos hacia la izquierda que ahora oficialmente se ha convertido en una demócrata radical". "Está tan petrificada por los 'izquierdistas' en su partido que ella ha perdido el control... Y por cierto, limpia las calles de San Francisco, son desagradables", ha indicado el dirigente, en referencia al distrito al que representa Pelosi.

Nancy Pelosi has behaved so irrationally & has gone so far to the left that she has now officially become a Radical Democrat. She is so petrified of the “lefties” in her party that she has lost control...And by the way, clean up the streets in San Francisco, they are disgusting!