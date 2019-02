La UE descarta negociar a ciegas con Theresa May

La Unión Europea (UE) no contempla reanudar las conversaciones sobre el ‘brexit con la primera ministra británica, Theresa May, hasta estar «segura de que lo que se negocie es la solución definitiva» para evitar volver a chocar de nuevo con el rechazo de la Cámara de los Comunes. «Los Veintisiete lo que tenemos muy claro es que no vamos a entrar en negociaciones (...) de ida y vuelta en las que digamos una cosa, la señora May la testee en Westminster y venga con otra ligeramente distinta», afirmó ayer una fuente diplomática al hilo de esta reflexión de la eurozona. | efe