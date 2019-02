La UE irrita a Londres al llamar "colonia británica" a Gibraltar

Nuevo rifi-rafe en las negociaciones del brexit a cuenta del Peñón. Gibraltar no es una colonia y es completamente inapropiado describirlo de esta forma, ha advertido este viernes el portavoz de Theresa May. El enfado de Londres se debe en esta ocasión a la propuesta de modificación del reglamento de exención de visados para los ciudadanos británicos incluidos gibraltareños- que viajen al territorio comunitario tras el brexit para estancias de menos de 90 días y que ha sido aprobada este viernes por los embajadores de la UE.

A petición de España, el texto recoge expresamente en una nota a pie de página que Gibraltar es una colonia de la Corona británica y recuerda que hay una controversia entre España y el Reino sobre la soberanía del peñón, un territorio para el que deberá encontrarse una solución a la luz de las resoluciones y decisiones de la asamblea general de Naciones Unidas.

Esta definición ha generado un profundo malestar en la delegación británica que, sin embargo, no ha podido evitar su inclusión al ser una decisión relativa a la libre circulación dentro del espacio sin fronteras de Schengen, del que no forma parte el Reino Unido. Gibraltar es parte integral de la familia del Reino Unido y eso no va a cambiar, han zanjado desde Londres. Según fuentes del Consejo, la nota a pie de página no cambia nada el estatus de la Roca y su objetivo es hacer constar una mera aclaración.

Es más, los ciudadanos de Gibraltar, lo mismo que los de otros territorios de ultramar británicos, también tendrán derecho a entrar en territorio europeo sin visado para estancias de menos de 90 días durante un período de 180 días. Los negociadores del Consejo y del Parlamento tendrán ahora que pactar el texto final. Ambas instituciones han puesto el acento en la necesidad de que haya reciprocidad por parte del Reino Unido. El objetivo de la UE es tener todo el paquete de medidas de contingencia listas en caso de que haya un 'brexit' caótico y que el Reino Unido salga sin acuerdo del club el próximo 29 de marzo.