La UE pide elecciones en Venezuela sin tomar partido

¿Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Veinticuatro horas después de la grave crisis desatada este miércoles en Venezuela, la UE sigue sin aclarar explícitamente quién es, a su juicio, el legítimo presidente del país: Maduro o el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó.

No lo hizo el miércoles noche la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, en la declaración pactada con los 28 ministros de exteriores en un tiempo récord para los estándares en Bruselas y lo máximo, según fuentes diplomáticas, que se podía llegar. Y, pese a la creciente presión política, tampoco lo ha hecho este jueves su portavoz, Maja Kocijancic, que se ha limitado a subrayar el apoyo europeo a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en los comicios de 2015 y a pedir el inicio inmediato de "un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles".

"Se qué les gustaría escuchar más", ha reconocido cerrando filas con una solución democrática y eludiendo pronunciarse sí ha habido un golpe de estado o no, tal y como han denunciado Izquierda Unida y Podemos en España. "Por principio no reconocemos los gobiernos, reconocemos los Estados", ha insistido interrogada sobre por qué no sigue la UE el mismo camino que Donald Trump. "Seguimos preparados a apoyar la restauración de la democracia y el estado de derecho en Venezuela", ha añadido.

MÁXIMA PRUDENCIA

Máxima prudencia por tanto respecto a un país que siempre ha generado tensiones a nivel europeo. De ahí, la postura de la UE de seguir de cerca la evolución de los acontecimientos antes un posicionamiento más definitivo. Los ministros de exteriores de los 28 tienen previsto celebrar un encuentro informal en Rumanía el próximo 31 de enero y 1 de febrero y el asunto estará en la agenda aunque fuentes europeas no descartan contactos antes de esa fecha.

Venezuela genera muchas tensiones en el bloque europeo y basta con tener presente el posicionamiento de algunos de sus líderes como el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, o de la Eurocámara, Antonio Tajani, que ha vuelto a arremeter contra Maduro y que ha hablado este jueves por teléfono con Guaidó. "El presidente Juan Guaidó es el único interlocutor institucional en Venezuela porque es quien tiene la legitimidad democrática”, ha añadido en una declaración posterior.

En esa línea, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha afirmado que Maduro "no es el líder legítimo del país". Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los dirigentes europeos más críticos con el presidente, ha elogiado ""la valentía de centenares de miles de venezolanos que caminan por su libertad."

EL PP FORZARÁ EL VOTO EN LA EUROCÁMARA

El líder del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, ha anunciado por su parte que forzará el voto en el pleno del Parlamento Europeo de una resolución de urgencia para reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela en la sesión plenaria que tendrá lugar la próxima semana en Bruselas. "Ayer quedó claro que el régimen de Maduro ya no cuenta con el apoyo del pueblo venezolano. Un régimen que ha convertido un país que era próspero, libre y democrático en una tiranía", ha denunciado el popular español que ha remitido una carta a Tajani.

El presidente de la comisión de exteriores, el conservador alemán David McAllister, también ha pedido a Nicolás Maduro que se eche a un lado porque "ha perdido toda la legitimidad para liderar el país" y ha urgido a la celebración de elecciones "democráticas y libres" y a apoyar a la Asamblea Nacional como institución legítima elegida democráticamente. "Las autoridades venezolanas deben respetar las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional y proteger los derechos y libertades de sus miembros", ha indicado en un comunicado en el que insta al gobierno venezolano a abandonar el uso de la fuerza.