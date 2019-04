La Unión Europea se prepara para defender sus intereses en Cuba

La Unión Europea (UE) "está preparada" para proteger los intereses económicos de sus Estados miembros en Cuba ante la inminente activación del Título III de la ley Helms-Burton, lo que endurecerá el embargo a Cuba, dijo una portavoz del organismo europeo en Washington.

"La Unión Europea está preparada para proteger los intereses europeos, incluidas las inversiones europeas y las actividades económicas de los individuos y entidades de la UE en sus relaciones con Cuba, si resultan afectados", afirmó la citada portavoz.

Esa fuente recordó que EEUU se "comprometió" en 1998 a suspender cada seis meses el título III de la ley Helms-Burton como resultado de un acuerdo político con el club comunitario.

LAS TENSIONES CON LOS EEUU

Cuando esa norma se aprobó en 1996, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla expresaron una feroz oposición porque temían que sus compañías fueran demandadas en EEUU y por ello la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La UE suspendió el procedimiento contra los EEUU en mayo de 1998 tras alcanzar un pacto político con el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton (1993-2001), que se comprometió a congelar cada seis meses la activación de esas medidas.

Desde entonces, todos los presidentes estadounidenses han mantenido la suspensión del Título III hasta que el mandatario actual, Donald Trump, lo puso en duda este año en el marco del recrudecimiento de su política hacia Cuba.

EL ANUNCIO OFICIAL

Se espera que en un discurso en Miami, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, anunciará oficialmente que EEUU levantará por primera vez el 1 de mayo la suspensión de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, una norma que ya en 1996 endureció el bloqueo comercial y económico contra Cuba.

El título III se creó para que los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, pudieran demandar ante tribunales de los EEUU a las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba que les fueron expropiadas tras la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Entretanto, el Título IV restringe la entrada a EEUU de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan "traficado" con dichas propiedades.

Otra fuente de la UE no aclaró a Efe si el bloque europeo se plantea reactivar su demanda ante la OMC, pero confirmó que la alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, enviaron una carta el 10 de abril al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo. La citada fuente no desveló el contenido de esa misiva, obtenida por el diario The Wall Street Journal.