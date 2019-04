El Vaticano da las gracias por los intentos de salvar Notre Dame, pero no dinero

El Papa Francisco ha expresado su "cercanía" y "afecto" a todos los parisinos y a todo el pueblo francés por tercer día consecutivo tras el incendio que se desató el pasado lunes en la catedral de Notre Dame, al tiempo que ha resaltado los esfuerzos de quienes "han hecho todo lo posible por salvar la catedral". Estas palabras del sumo pontífice se producen solo un día después de que el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra, el cardenal italiano Gianfranco Ravasi, descartara una donación económica para la restauración, tras ofrecer en un futuro próximo su "competencia técnica" para llevar a cabo la reconstrucción de la catedral.

"Me he quedado muy triste y me siento muy cerca de vosotros. A cuantos han hecho todo lo posible por salvar la catedral, aún con riesgo de su vida, va el agradecimiento de toda la Iglesia. Que la Virgen os bendiga y sostenga la reconstrucción", ha señalado Francisco durante la audiencia general de este miércoles.

El pontífice ha centrado su reflexión en el sacramento del perdón que enseña a todos la 'Pasión de Jesús' que los cristianos celebran en Semana Santa. El Papa ha destacado que "el perdón rompe el círculo del mal". "Jesús reza por nosotros al Padre, para que nos envuelva con su misericordia, que transforma y sana el corazón", ha señalado. Por eso ha insistido en que "el perdón libera el corazón" y "cura desde dentro" en las relaciones con los demás y con Dios.

SIN APORTAR FONDOS

"Tenemos competencias de alta cualidad reconocidas en el mundo entero y podría pensarse en una eventual oferta de este nivel. Habrá que ver el estado real de la situación de la catedral de Notre Dame y la Santa Sede podría estar presente en algunos temas específicos sobre los que intervenir", ha señalado Ravasi.

El cardenal italiano ha dejado claro que esta "posible intervención" deberá ser "fruto de un diálogo" con las autoridades competentes. La catedral de Notre Dame es propiedad del Estado francés y no del Vaticano. Esta ha sido una de las razones esgrimidas por Ravasi para rechazar a priori una donación por parte de la Santa Sede para la restauración del monumento que corona París.

"Francia tienen a este respecto una capacidad económica", ha respondido al preguntársele sobre una posible contribución por parte del Vaticano. "Francia en el frente económico es autosuficiente", ha agregado. Además ha señalado que el ingreso a la catedral era de pago por lo que "existía la atención a tener un fondo para dedicarlo a eventuales restauraciones".

Ravasi ha expresado, además, su "conmoción sugestiva" ante el hecho de que muchos franceses y turistas "lloraran" ante el incendio de la catedral de Notre Dame. "Esto demuestra que las catedrales son un cuerpo viviente", ha dicho. "Es siempre una criatura viviente en la que se hacen encuentros de fe, se oficia la liturgia y en la que entran los no creyentes para realizar un itinerario de belleza", ha dicho Ravasi.