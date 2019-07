Von der Leyen saca toda su artillería para convencer a la Eurocámara

Me sentí europea antes de tener conciencia de que era alemana y de Baja Sajonia. Para mí solo hay un principio: unir Europa. Quien quiera que Europa se refuerce me tendrá como aliada y una luchadora apasionada pero quien quiera debilitarla, dividirla y rebajar sus valores se topará con su peor enemiga. Viva Europa!. La ministra alemana de Defensa, la democristiana Ursula von der Leyen, ha sacado su tarjeta de presentación más europeísta, social y medio ambiental para convenceer al Parlamento Europeo de que aprueben su designación como la primera presidenta de la Comisión Europea.

Von der Leyen es consciente de que el discurso inaugural era un paso capital para mantener sus opciones. Para convencer a los eurodiputados de que está cualificada para desempeñar el cargo y de que su agenda y objetivos cuadran con las de los grupos políticos. Y es que, para lograr el aprobado, Von der Leyen necesita el apoyo de al menos 374 eurodiputados. Esto significa, al menos, 200 votos adicionales, además de los 182 votos de los de su familia, el Partido Popular Europeo.

De momento, ni Socialdemócratas (S&D), con 154 votos, ni los liberales (RE) de Renovar Europa, con 108, han aclarado cual será el sentido de su voto aunque la acogida a su discurso ha sido positiva. En francés, inglés y alemán, la intervención inicial de Von der Leyen se ha prolongado durante algo más de media hora frente a los 15 minutos previstos- para abarcar los asuntos que más preocupan a socialistas y liberales, su principal caladero de votos.

ANÉCDOTAS Y GUIÑOS A LA IZQUIERDA

La alemana ha utilizado su alocución, plagada de anécdotas personales, referencias a su familia e hijos, a la primera presidenta de la Eurocámara, Simone Veil, para profundizar en sus objetivos an materia medio ambiental, política social e igualdad, economía y Estado de derecho. La candidata a sustituir a Jean-Claude Juncker ha prometido un nuevo pacto por el clima durante los primeros cien días de su mandato porque lo más urgente es mantener el planeta saludable. Con objetivos más ambiciosos en materia de lucha contra el cambio climático para llegar a la neutralidad climática en 2050, con un aumento de la reducción de emisiones de CO2 del 40% al 50% e incluso 55% para 2030.

Y con inversiones a gran escala y fondos para los países más rezagados, que necesiten apoyo para lograr una transición justa. No dejaremos a nadie en la cuneta pero la contaminación tiene que tener un precio que cambie nuestra conducta, ha anunciado proponiendo también una tasa fronteriza al CO2 para que las empresas europeas no estén en desventaja frente a las de terceros países. Según Von der Leyen, su pacto por el clima y la movilización del Banco Europeo de Inversiones podría ayudar a movilizar un billón de euros.

SEGURO DE PARO Y SALARIO MÍNIMO

La alemana también ha mencionado su intención de promover más flexibilidad en las reglas sobre el pacto de estabilidad y crecimiento, un salario mínimo que permita a los ciudadanos europeos vivir dignamente en los países que todavía no lo tienen y un mecanismo de seguro de paro para mejorar la protección de los trabajadores en los países cuyas economías sufran choques repentinos adversos. No es la gente quien tiene que estar al servicio de la economía sino la economía al de la gente, ha reivindicado en un claro guiño a los socialistas. En materia social también ha abogado por reforzar la garantía juvenil triplicar los fondos del programa Erasmus.

En los planes de Von der Leyen también figura el impulso a la igualdad de género y su intención de formar un colegio de comisarios paritario, formado por la mitad hombres y la mitad mujeres. Y, si los Estados miembros no proponen un número suficientes de comisarias no dudaré en pedir nuevos nombres, ha asegurado. Desde 1958, según ha explicado, ha habido 183 comisarios pero solo 35 han sido mujeres lo que representa menos del 20%. Representamos la mitad de la población y queremos la parte que nos corresponde, ha reclamado.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En este terreno, la titular de Defensa, que también ha sido ministra de Familia y de Empleo en Alemania, ha anunciado su intención de proponer la inclusión de la violencia contra las mujeres como delito en el Tratado de la UE. Si una de cada cinco mujeres ha sufrido violencia física o sexual en la UE y el 55% de las mujeres han sido acosadas sexualmente claramente no es un problema solo de las mujeres, ha avisado.

Von der Leyen también ha hablado de un nuevo pacto migratorio. Ha reconocido que en los últimos cinco años más de 17.000 personas se han ahogado en Mediterráneo y que nuestra obligación es salvar vidas pero sin realizar propuestas concretas más allá de su compromiso con el refuerzo de la agencia Frontex para el año 2024 con 10.000 empleados, la lucha en general contra la inmigración ilegal y la modernización del sistema de asilo sin el fallido sistema de cuotas como base. Necesitamos una nueva manera de compartir la carga, ha admitido ante la presión que sufren algunos países del mediterráneo.

La alemana tampoco ha sido demasiado precisa en cuanto a los mecanismos para luchar contra los países que vulneran las reglas del Estado de derecho pero ha avisado que no puede haber ninguna concesión en este terreno. Garantizaré que utilicemos todas las herramientas que tenemos a nivel europeo, ha asegurado.

PROMESAS INSUFICIENTES

Promesas todas ellas insuficientes tanto para los Verdes / Alianza Libre Europea (74) como para la Izquierda europea (41) que han reiterado su voto en contra. Lo mismo que la ultraderecha de Matteo Salvini y Marine Le Pen reunida en torno a Identidad y Democracia (73) que han anunciado aunque por los motivos opuestos su voto en contra. No está a la altura de las circunstancias que se exigen para ejercer esta función, le ha espetado el alemán Jorg Meuthen (AfD).

Tampoco han aclarado cual será su voto los Conservadores y Reformistas Europeos (62), donde se integra el partido Ley y Justicia polaco o Vox, aunque siguen muy enfadados con el veto a su exprimera ministra, Beata Szydlo, como presidenta de la comisión de empleo de la Eurocámara y no han acogido de buen grado sus ideas en materia de Estado de derecho. "No hay diferencia entre un candidato Timmermans y von der Leyen. Ha hablado buscando la satisfacción de los socialistas y liberales. Son prácticamente lo mismo y solo intentan marginar a una parte. No hay peor atentado contra la unidad que los cordones sanitarios que dinamitan el espíritu democrático, las reglas y hacer un proyecto común", le ha espetado el eurodiputado Herman Tertsch.