La vuelta a casa de los yihadistas internacionales

Hacía nueve meses que Mohammed Alí estaba detenido cuando lo sentaron encima de una silla de plástico roja, delante de los focos. Las milicias kurdas lo habían capturado mientras intentaba —sin éxito— escapar de Siria cruzando la frontera con Turquía.

Mohammed Alí, ciudadano canadiense, 28 años, casado y padre de dos hijos: miembro del Estado Islámico (EI) se preguntaba "por qué no debería poder volver a casa". "No he hecho nada malo en Canadá; no he infringido ninguna ley allí. De acuerdo, vine aquí, pero eso lo hice por la gente siria. Quiero decir: crecí en Canadá, mi familia está en Canadá y mis amigos están en Canadá. No tengo ningún sitio más adónde ir. Esa es mi casa», dijo el yihadista en una entrevista a la agencia AFP.

Estados Unidos pidió la semana pasada a sus aliados que repatríen a todos sus yihadistas nacionales que en la actualidad están en las cárceles de las milicias kurdas en el noreste de Siria. El presidente Donald Trump lo ha vuelto a pedir este domingo. Si los paíes europeos no se hacen cargo de ellos, los soldados estadounidenses "se verán obligados a liberarlos", ha dicho en un tuit.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........