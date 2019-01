A 10 bajo cero por culpa del polo

Llega el frío. Mucho. Y ni gota de nieve. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de la llegada a la Península de una masa de aire polar llega empujada por vientos del norte que, en el caso de León, provocará un desplome de los termómetros a partir de la tarde de mañana, especialmente de las temperaturas máximas, que se acentuará el viernes llegando hasta los 10 grados bajo cero, cuando no se superarán los cinco grados de máxima.

Para mañana los avisos de la Aemet por frío afectan a toda la provincia de León, especialmente en la Montaña y la zona cantábrica, Soria, a Sanabria (Zamora), Palencia, a comarcas del Sistema Central en Ávila y en Segovia, y a zonas de la Cordillera Ibérica en Burgos. Además, la probabilidad de precipitaciones débiles, preferentemente en la primera mitad del día, se reducen al extremo nordeste. La cota de nieve se sitúa entre 600 y 800 metros, bajando a lo largo del día a los 400, aunque será escasa.

En cambio, para el viernes, día 11 de enero, los avisos por bajas temperaturas se extienden a todos los puntos de la comunidad, con temperaturas que podría superar los diez grados bajo cero en zonas del Sistema Central, comarcas leonesas de la Cordillera Cantábrica y en Sanabria. No se descartan precipitaciones débiles en el extremo nordeste de la Comunidad, que podrían ser de nieve por encima de 300 a 500 metros.

Helada en el parabrisas de un coche estacionado en Ponferrada. CÉSAR SÁNCHEZ

La Aemet espera que las temperaturas diurnas comiencen a recuperarse el sábado, mientras que las nocturnas lo hagan a partir del domingo. Para este fin de semana y los primeros días de la semana siguiente es probable que continúe la estabilidad, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones en la mayor parte de España.

A pesar de esta caída de las temperaturas, la Aemet no califica este episodio como ola de frío, ya que en principio, no se superarán los umbrales para considerarlo como tal. Desde 2001, en España se han registrado 22 olas de frío. Los inviernos con más episodios de este tipo son los de 2005-06, 2009-10 y 2011-12, con tres cada uno.

La ola de frío de entre el 13 y el 29 de diciembre de 2001 fue la más duradera (17 días) y la más intensa (con una anomalía térmica de menos cinco grados centígrados por debajo de lo normal), en tanto que la más extendida ocurrió del 8 al 15 de febrero de 2012 (llegó a 39 provincias) y la de la temperatura mínima media más baja fue la del 18 al 21 de diciembre de 2011 (nueve grados bajo cero como valor promedio del día más frío).

La última ola de frío considerada como tal se registró del 4 al 6 de febrero de 2018, afectó a 13 provincias y tuvo una anomalía térmica de 1,5 grados y una temperatura mínima promedio de menos 5,3 grados.

DIEZ GRADOS POR DEBAJO DE LAS TEMPERATURAS NORMALES

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha precisado a Europa Press que en este episodio las temperaturas máximas en el norte y el Mediterráneo estarán entre 5 y 10 grados por debajo de las temperaturas normales para estas fechas y las mínimas rondarán esos niveles en "prácticamente todo el país". Además, el portavoz ha advertido de que estas temperaturas sumadas al fuerte viento "intensificarán" la sensación térmica de mucho frío, ya que las máximas en muchos puntos no pasarán de 5 grados centígrados.



Del Campo ha explicado que se trata de una masa de aire seca, de origen polar que dejará nevadas en el Cantábrico oriental, incluso a nivel del mar, y en la cara norte de Pirineos. Desde la noche del miércoles, la cota de nieve bajará hasta el entorno de los 400 metros y podría ser incluso inferior ocasionalmente.

Por ejemplo, la cota de nieve se situará en los 400 metros en Cantábrico y Navarra el miércoles por la noche y en Pirineos "en cualquir cota" pero el jueves la cota bajará a los 100 metros hasta los 700 metros --más baja cuanto más al noreste-- pero ese día ya no se esperan apenas precipitaciones.



Durante la noche, los termómetros bajarán por debajo de -5 grados centígrados en las mesetas y en el entorno de los sistemas montañosos e incluso localmente llegarán a -10 grados centígrados. Por su parte, las diurnas no superarán los 5 grados centígrados en el interior de la mitad norte.