5 planes divertidos en León que Jesús Calleja te recomienda

Amiga Margarita. No sufras porque este del cuento no nos cite. Mejor que no nos asocien con un tipo así. Tropezará mañana en la bañera, se romperá una uña y nos lo retrasmitirá y lo venderá como si se hubiera caido de las cataratas del Iguazú jugándose la vida. No sientas pena alguna de que él haga planes solo por León. No miente ni olvida: es que El Bierzo y Ancares no son León. Cuando sufrimos el terrible incendio de La Tebaida Berciana se vino aquí al segundo día a montar en bici, a hacerse el video, subirlo en las redes. ¿Para qué? Pues para tener mucha repercusión que es más publicidad para él, que le revierte en las marcas que le pagan su tren de vida. O cuando vino hace años con el helicóptero a enseñar Las Médulas en un reportaje vergonzoso de la cadena Cuatro. Se jazta de vivir en un pueblo y se le llena la boca hablando de ello. Cuando a todos ha enseñado dónde habita: en un chalé de lujo vallado que podría estar en cualquier sitio del mundo. Si hay una cosa que llevo mal es la hipocresía y la mentira, algo que se lleva mucho últimamente.