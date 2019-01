Los 519 taxistas de León no prevén ir a la huelga al no existir aún problema con los VTC

Los taxistas leoneses comparten la reclamaciones de sus compañeros de Madrid y Barcelona, pero, de momento, no prevén movilizarse. Sobre todo, porque aprecian que la problemática de interferencias con los vehículos de turismo con conductor (VTC) no se nota apenas en la provincia.

«En León hay 72 licencias VTC, pero trabajan por su cuenta, con precontratación, y realizan servicios que no son estrictamente de taxi, son a demanda y no los suele cubrir un taxista. Por ejemplo, un director general que quiere desplazarse a Madrid en un coche de alta gama y con determinadas prestaciones, realizando dos paradas para ver a clientes, todo ello precontratado», explica Miguel Ángel Matilla, el presidente de la Asociación Provincial del Taxi.

Además, entre esas licencias VTC no existen vehículos de Uber o Cabify, que los taxistas sí consideran competencia desleal. Matilla recuerda que el ministro de Fomento dejó hace unos meses sobre el tejado de las autonomías la regulación del asunto y en Castilla y León «aún no hay nada regulado, porque no existe esa problemática, lo cual no quiere decir que no llegue».

En la provincia funcionan 519 taxis, 180 de ellos en León ciudad, donde el presidente de la asociación local, Manuel Pérez, afirma que no piensan en movilizaciones, porque el conflicto se sitúa en las dos grandes capitales españolas, además de en Valencia y Málaga. «Los taxistas de ninguna ciudad del país, salvo Madrid y Barcelona, están en huelga, pero entendemos su situación y estamos con ellos», indica.

Los taxistas leoneses vivieron de 2002 a 2006 una fuerte reconversión en la cual se suprimieron 26 licencias para adecuarse al ratio de taxis por habitante, que aún está por encima, con un taxi por cada mil habitantes. Después llegó la crisis, que dejó varado al sector por la ‘calma chicha’, y ahora vuelven a ver la luz. «Hemos conseguido estabilizarnos después de la crisis y nuestro afán es seguir manteniendo a los clientes que tenemos y seguir tratándolos bien. De hecho, la flota de vehículos es moderna, la mayoría son ecológicos», matiza Matilla.

GRACIAS A LA POBLACIÓN MAYOR

Pérez también reconoce que cuando llegó hace cinco años, el trabajo había bajado «un 50%. Poco a poco nos hemos recuperado un poco, pero todavía lejos del bum pasado. sacamos un sueldo, pero depende de las horas que trabajes que, de media, son 12».

Según ha constatado, los taxistas de León sobreviven gracias a la población mayor, con servicios «para llevarles a los centros de salud o al hospital. El fuerte de nuestro trabajo se produce por la mañana y para ser rentable necesitaríamos una media de 30 servicios al día».

Respecto a la idea de gestionar a los taxis de León y su área metropolitana, que englobaría a otros 15 municipios, «aún está verde», admite el presidente de la asociación provincial, y pasa «por el acuerdo de León».