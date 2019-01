El 60% de los docentes tiene 10 días para acreditar que sabe un idioma

A. Calvo | León

Sólo el 40% de los más de 4.500 docentes que hay en la provincia de León dando clases, tanto en colegios como en institutos, cuenta con al menos el certificado B2 que les exige la Consejería de Educación para dar clases en las secciones bilingües o de un idioma. El resto, tiene de plazo hasta el 7 de febrero para presentar toda la documentación que certifique que posee ese nivel de idiomas para impartir clases. La acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras facultará al profesorado para impartir áreas, materias o módulos no lingüísticos en los programas de educación bilingüe en las secciones lingüísticas del idioma inglés en centros de Infantil y Primaria e institutos de Educación Secundaria y secciones bilingües de los idiomas Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués en los centros docentes públicos.

El número de docentes acreditados con el B2 en la provincia, 1.878 según datos de la Dirección Provincial de Educación, se ha duplicado en menos de tres años, donde las secciones bilingües en los colegios e institutos ya están en 129, 81 de ellas en colegios. De las 129 secciones, 125 son de Inglés (46 de ellas en Secundaria), mientras que hay una en Alemán tanto en Primaria como en Secundaria y otro tanto en Francés. Podrán participar en este proceso de acreditación de competencia lingüística en lenguas extranjeras el profesorado funcionario de carrera, en prácticas e interino, de los cuerpos de maestros, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de Formación Profesional.

Desde la Junta de Personal Docente de León —que representa a los docentes de las enseñanzas no universitarias en la provincia— critican que la Junta haya adelantado el proceso de la acreditación, que se abrió ayer y se alargará hasta el 7 de febrero, porque «lo han hecho antes de la convocatoria de las oposiciones. Ahora miles de personas se quedarán si poder presentar sus certificados, tendrían que haberlo hecho como en las oposiciones del verano pasado, para Secundaria», cuando los aspirantes a una plaza de profesor presentaban sus documentos para certificar la lengua a la vez que se presentaban a las oposiciones. En cuanto a la evolución destacan: «Al docente no le queda otra que acreditarse si quiere optar a mejores plazas, porque aunque no quiera trabajar en secciones bilingües, en los concursos y concursillos las plazas normales se han reducido bastante», apuntan para insistir en las críticas a un modelo que ha sido impuesto y al que además acusan de «segregador».

La importancia de conseguir esa acreditación se ve curso tras curso en la Escuela Oficial de Idiomas de León, donde cada año, entre el 15 y el 20% de los alumnos matriculados son maestros o profesores que quieren conseguir el nivel B2 que les permite dar clases en otro idioma. El director de la escuela de León, José Alfredo Fernández Ramos, destaca que la escuela de idiomas es el único centro cuya titulación es ya el certificado oficial por Educación y que, además, ofrecen cursos específicos para profesores de conversación «para mejorar sus competencias orales». Fernández Ramos remarca que la tendencia nacional e internacional es llegar a exigir el C1.

Entre los documentos a presentar por los profesores está la copia de la titulación académica, que deben enviar a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y podrán solicitar más de una lengua extranjera y en más de un cuerpo docente en la misma instancia.