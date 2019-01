El 62% de los 2.605 vuelos de 2018 contaron con ayudas del consorcio

Con una media de ocupación del 65%, la ruta a Barcelona, la única regular que opera todo el año en el aeropuerto de León, cerró 2018 con cerca de 30.000 pasajeros (un 11% más que en 2017) y el mejor dato desde 2012. Air Nostrum realizó 518 vuelos a la Ciudad Condal. Forma parte de la programación anual que la compañía desarrolla en el enclave aéreo leonés a través del contrato rubricado con el consorcio por el que percibe algo más de 1,1 millones de euros. Además, opera también distintas rutas desde aquí en los viajes del Imserso (destinos directos a Tenerife, Menorca, Ibiza y Mallorca).

En su conjunto, Air Nostrum sumó 48.000 pasajeros, un 32% más que en 2017, y operó 800 vuelos (un 22% más), según los datos desvelados ayer por el director comercial de la compañía, Juan Corral. En los denominados destinos estivales, también incluidos en el contrato del consorcio (Mallorca, Ibiza, Menorca y Málaga), además de la ruta directa con Las Palmas de Gran Canaria, que opera por su cuenta, contabilizó el año pasado casi 20.000 pasajeros, un número que duplica con respecto a 2016 y un crecimiento del 82% en comparación con 2017. La ocupación media se situó en el 85%. Corral destacó como «fundamental» el apoyo económico que el aeropuerto recibe del consorcio para incentivar los vuelos, «una apuesta que en el futuro permitirá volar solos, es la historia de un éxito y el trabajo sostenido da sus frutos». Cree que las buenas cifras de ocupación abren un potencial para seguir incentivando la oferta.

Corral descartó la puesta en marcha de otro vuelo regular además de Barcelona. «No hay demanda suficiente», aunque no cerró la puerta en un futuro para que su compañía plantee un destino internacional desde León. «Es una apuesta que hay que hacer con cuidado; estamos abiertos a investigar y es una opción que siempre está en cartera».

El consorcio ya prepara el nuevo contrato que debe sacar a concurso para que la operativa comience el 15 de junio y no exista vacío entre uno y otro, de esta forma no habrá que interrumpir durante unos días el vuelo a Barcelona. Su presidente, Francisco Castañón, remarcó que seguirá la filosofía del contrato actual. Recordó que el consorcio ha destinado durante este mandato cuatro millones de euros a este contrato. «Un apoyo muy interesante, rentable y que refleja el compromiso con el aeropuerto. Estamos en la senda adecuada». El 62% de los vuelos de León cuenta con fondos de este contrato de promoción, frente al 75% del porcentaje anterior. Los casi 56.000 pasajeros con los que cerró 2018 no sólo se reparten en los vuelos de Air Nostrum, también los del Inmerso, el Club de los 60, el Club de los 50 y los chárter de agencias. León sumó 6.000 viajeros en 2018 a destinos internacionales. «Toda esta oferta nos ayuda a romper la estacionalidad».