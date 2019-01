Ábalos vincula el impulso a Torneros con el desarrollo de la vía León-Vigo

Esto no es la lotería donde se sortea y hay agraciados. Estos son 2 señores pagados con los impuestos de los leoneses. El presidente de castillla no ha reclamado nada para León y todo para su castilla. Se hará la autovía burgos - aguilar por una ruta que hoy carece de tráfico. Y reclama la re-apertura de las vías ferreas burgos - madrid. Y en burgos ya no pagan peajes y reclama se quiten los de sg y av. León a pagar y a desaparecer, a morir sin dar que hablar. Pero hay unas elecciones a tres meses y sabemos que ningún partido nacional beneficiará a nuestra gente.