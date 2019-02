Abanca renuncia a lanzar su Opa sobre Liberbank tras cinco días de amagos

Abanca ha escrito el último capítulo de su estrategia para hacerse con el control de Liberbank. Tras cinco días de comunicados, hechos relevantes y filtraciones, la corporación presidida por Juan Carlos Escotet ha renunciado a su interés de promover la posible operación corporativa con Liberbank y, en consecuencia, no formulará ninguna Opa.

La entidad, que aglutina el antiguo negocio bancario de Novacaixagalicia, se ha pronunciado sobre su decisión final apenas 24 horas después de que la CNMV le instara el lunes a aclarar qué iba a hacer en diez días. No ha transcurrido ni una sola jornada para que la operación se haya venido abajo. Abanca argumenta que no le resulta posible lanzar la Opa porque no puede acceder previamente a la documentación para ver el estado de Liberbank.

Alega que no es posible lanzarse a la operación basándose exclusivamente "en la información pública" de la entidad que integra las cajas de Asturias, Cantabria y Extremadura. Para la gallega era "necesario la realización de una revisión confirmatoria ('due dilligence') de determinados aspectos relativos a Liberbank" antes de lanzar la OPA. Considera que ésa es "una práctica habitual" entre las cotizadas. Las acciones de Liberbank cayeron este martes un 9,6% hasta los 0,42 euros, por debajo de los 0,56 euros que iba a ofrecer Abanca. En las tres sesiones marcadas por esos amagos, ha ganado un 7,6%. Unicaja ha perdido un 3% en ese periodo.

El presidente de la CNMV, Santiago Albella, aclaró ayer que hubieran estado a favor de que Liberbank facilitara esa información siempre que la oferta estuviera "planteada seriamente y de buena fe", algo que no habría ocurrido. Albella apuntó que la comunicación de Abanca del viernes pasado, en la que solo mostraba su disposición a comprar Liberbank, condicionado a conocer antes sus cuentas, "no respondía a un patrón normal". "La primera noticia debería haber sido el anuncio de la oferta", afirmó.

Después de que el propio consejo de Liberbank, liderado por Manuel Menéndez, confirmara este lunes que mantienen su hoja de ruta para integrarse con Unicaja, como habían anunciado en diciembre, la operación de Abanca se ha venido abajo. La suspicacia ha reinado en todo el proceso desde que una información anticipara la intención de la entidad gallega, una posibilidad que al final se ha desvanecido.

Indefinición desde el pasado viernes La suspicacia ha reinado en todo el proceso desde que el pasado viernes una información de 'Expansión' anticipara la intención de la entidad gallega.

El pasado viernes, Abanca remitió a la CNMV una carta que había enviado al consejo de Liberbank en el que había mantenido conversaciones con los accionistas privados de la entidad (el fondo Oceanwood, Fernando Masaveu o Norges Bank, entre otros) tras la que había planteado un "firme interés" en "promover" una compra que consideraba "beneficiosa" para ambas partes.

Ponía sobre la mesa 0,56 euros por cada título de Liberbank, con una prima del 20% con respecto al cierre de la acción del pasado jueves, valorando la compañía en unos 1.700 millones de euros. Además, ofrecía a las fundaciones de las cajas de Asturias, Cantabria y Extremadura -los accionistas procedentes de las antiguas entidades originarias del grupo- integrarse en el consejo de la nueva Abanca para que "permanezcan en el capital con representación en los órganos de gobierno" de la entidad.

Sin embargo, desde el primer momento, Liberbank insistió en que solo tenía encima de la mesa una posible integración con Unicaja, en la que trabajaban desde hace meses, y cuyo recorrido seguía hacia adelante. Este mismo lunes, el grupo salió a la palestra para "confirmar" que "sigue trabajando en la operación estratégica" comunicada a la CNVM a mediados de diciembre para integrarse con Unicaja.

Fuentes cercanas a ambas entidades confirman a este diario que las ejecutivas de Liberbank y Unicaja siguen adelante con la "hoja de ruta" establecida desde finales del año pasado. Prefieren no hablar de un calendario pre-establecido porque apenas llevan unas semanas analizando los datos de cierre del ejercicio 2018, en el que se incluyen las cuentas anuales de ambos grupos. Si la operación sale adelante, se generaría el que sería el sexto banco español por volumen de activos, con casi 96.731 millones de euros -con datos del cuarto trimestre de 2018-, según los registros de sus últimos resultados.

02/26/18-19/19

ECO