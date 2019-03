La actividad del radar cae de forma brusca, con sólo 8 denuncias en un año

La actividad del radar cayó de forma brusca en San Andrés del Rabanedo el año pasado, en que se dejaron de efectuar más de 11.000 controles respecto a 2017. El descenso, del 76%, se tradujo en sólo ocho denuncias y 3.288 actuaciones. La Policía Local explica que el dispositivo que suele ceder la Dirección General de Tráfico se averió y no se renovó el acuerdo para traer otro radar.

Los agentes municipales ‘cazaron’ hace dos años a 138 conductores que circulaban por los viales del municipio a una velocidad superior a la permitida. El aparato efectuó 14.070 controles, 13.300 de ellos a vehículos y el resto a camiones, por lo que el porcentaje de sanciones se aproximó al 1%. Según los agentes, eso demuestra mayor sensibilidad por parte de los conductores a la hora de circular cumpliendo las normas.

A pesar de la merma, la avenida de Párroco Pablo Díez volvió a encabezar el número de controles, como otros años, con 995, casi la tercera parte de los registrados y cinco denuncias. La avenida de San Ignacio de Loyola, que se prolonga desde la glorieta de Pinilla hasta la rotonda del San Juan de Dios, y sirve de frontera con el municipio de León capital, se convirtió en la segunda calle con más vehículos controlados (736) y sancionados (2), lo que representa un 25% de todos los infractores detectados en San Andrés por superar los límites de velocidad. Dulcinea y la carretera de Alfageme le siguen, aunque fue en la calle Príncipe donde se contabilizó la octava denuncia tras 290 controles.

En el lado positivo, a pesar del intenso tráfico de Párroco Pablo Díez y su tamaño, esta avenida parece que se ha vuelto más segura con cuatro denuncias. Las mediciones, según el informe de la policía municipal, se llevaron a cabo teniendo en cuenta las calles de la red prioritaria del municipio y sirvieron para obtener datos estadísticos.

Alcoholemia

De los datos de 2018 se desprende y «queda claro que no existe afán recaudador por parte del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo, sino que el objetivo es mejorar la seguridad vial y concienciar a los ciudadanos de que no deben circular con exceso de velocidad en el municipio». Estos profesionales acudieron a un 33% más de siniestros en las carreteras (394), aunque por fortuna la mayoría fueron tan sólo golpes de chapa y pintura. No se produjeron fallecidos ni heridos graves, sólo 38 lesionados leves; y las campañas para conducir ‘serenos’ han dado sus frutos. De hecho, los positivos en los controles de alcoholemia sufrieron una gran caída, reduciéndose a la mitad. Los 815 conductores ‘pillados’ en esta prueba en 2016 se redujeron a 343 (472 menos) en 2017 y ahora a 180.

Las nuevas tecnologías han permitido a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo realizar un informe más exhaustivo, determinando que el origen de la mitad de los accidentes es un despiste del conductor, y que las horas que concentran un mayor número de siniestros son las de salida laboral para comer (de 14.00 a 14.59 horas) y de regreso al trabajo (entre las 16.00 a 16.59 horas).