Adif adjudica el montaje de la vía entre Campomanes y Pola de la línea León-Asturias

Entre Pola de Lena y Campomanes habrá unos 20 kilómetros. si cuestan 16.200.000 de € quiere decir que sale el kilómetro a 810.000€, no me estráña que no quieran continuar con la obra puesto que es solo la colocación de los carriles y sale a 810.000 el kilómetro lo que supondría que hasta León unos 50 K, mas de 40 millones y solo colocar los carriles. Me parece imposible esta obra, y solo para viajeros.