Adif da el paso para poder comenzar la urbanización de Feve en primavera

álvaro caballero | león

Dos meses después de que se firmara el convenio, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) activó el viernes de manera definitiva la tramitación para urbanizar el sector de la estación de Feve. El ente dependiente del Ministerio de Fomento registró en el Ayuntamiento a primera hora de la mañana en la sede electrónica el documento para solicitar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La actuación, imprescindible para poder acometer el proyecto, se ajusta a la programación que emplaza el comienzo de los trabajos para la primavera y la finalización para los últimos meses del año.

La solicitud de Adif cumple con lo pactado con el Ayuntamiento de León. Los técnicos de la administración municipal fueron los que, en coordinación con sus colegas del ente dependiente de Fomento, redactaron la modificación del PGOU y el estudio detalle por adelantado para acelerar la urbanización del sector, cuyo convenio estuvo encima de la mesa de los responsables de la empresa estatal en Madrid más de un año. El documento tuvo que pasar por los servicios jurídicos estatales, que marcaron unos pequeños cambios que se arreglaron desde el consistorio en apenas unos días y se les devolvió. Ahora, tras el formalismo de que se registrara por parte de quien tiene la propiedad de los terrenos del sector, será primero la comisión informativa de Urbanismo y después el Pleno municipal quienes aprueben, a finales de marzo, el necesario trámite administrativo.

El camino no se cierra ahí. Serán necesarios dos meses de exposición pública y, en su caso, la resolución de las posibles alegaciones que se presenten, aunque la condición de propietario único de Adif en el sector reduce el margen de que se obstaculice. Salvado este plazo, sólo con la ratificación del consistorio, sin necesidad de esperar a la aprobación definitiva, ya quedaría abierta la puerta para la ejecución de las obras, según se fija en el convenio firmado entre por el Ayuntamiento de León y el ente dependiente del Ministerio de Fomento.

Para poner en funcionamiento los trabajos no será necesario convocar un nuevo concurso público. Fuentes del PSOE confirmaron que existe disponibilidad presupuestaria en el proyecto de integración, que no se ejecutó en su totalidad, lo que haría posible que con un simple modificado se encajar la obra, que se estima que costaría 1,7 millones de euros. El engarce de esta posibilidad en el calendario de plazos programados permite augurar que las máquinas entren en el sector durante el mes de junio, si no hay inconvenientes políticos o burocráticos que vuelvan a enredar la tramitación.

Los trabajos permitirán desarrollar el sector, que ahora se encuentra como una escollera. Se abrirán dos nuevas calles: una paralela a Renueva y otra como prolongación de Bilbao hasta enlazar con Padre Isla, y se generará un gran parque de 3.000 metros cuadrados. La intervención se completa con la acometida de servicios para las cinco parcelas, en las que están previstas 146 viviendas, pero que quedarán como zonas verdes hasta que Adif decida venderlas; un negocio por el que, en un estudio realizado en el año 2010, estimaba unas plusvalías de 39,8 millones de euros.