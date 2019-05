Alarcó lamenta que la moción de censura deje en el aire el futuro del Parador de San Marcos de León

La expresidenta de Paradores Ángeles Alarcó lamentó hoy que la moción de censura presentada el pasado año por el Partido Socialista haya dejado en el aire el futuro del Parador de San Marcos de León, cuya segunda fase debería haber ido presupuestada en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Así lo apuntó la expresidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, durante su reunión con el alcalde y candidato a la reelección en el Ayuntamiento de León, Antonio Silván, y representantes del sector de hostelería y hotelería de la ciudad, en la que recordó que entre las primeras cosas que tuvo que hacer al llegar a su puesto, se encuentra haber dicho que no al proyecto del Parador de León, que costaba 70 millones de euros en 2014, de manera que en cuanto hubo una oportunidad se pensó en hacer algo con dicho Parador, para lo que solicitaron una licencia para arreglar su parte histórica, que fue echada abajo por el Ayuntamiento de León al no incluir la parte del edificio moderno.

Sin embargo fue “el empeño de Antonio Silván en que no se cerrara el Parador en aquel momento, que de haberse cerrado hoy no contaría con licencia de obra”, de manera que se cerró únicamente lo que no tenía las condiciones adecuadas según los técnicos y se empezó a trabajar con una licencia para las dos partes del edificio, la histórica y la moderna, para lo que “el alcalde de León habló con todo el mundo para conseguir acelerar todo”.

Además, Alarcó también puso de relieve que fue gracias al alcalde de León, Antonio Silván, que se pudo arreglar la fachada del Parador “que estaba en un estado desastroso”, así como para hacer que “el parking fuera subterráneo”, para lo que “Antonio Silván tuvo que estar detrás de ello día a día”.

Así, tras todo ello, se sacó adelante un concurso en dos fases, una primera en la que se está trabajando desde principios de 2018 y una segunda que habría ido incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, “para lo que Antonio Silván tuvo que hablar con el ministro Maroto”, ya que “el edificio moderno no se encuentra dentro del pliego de concesión de Paradores”, pero que “al no pintarse esa partida por la moción de censura, ahora mismo no hay noción de qué pasará”.

Para Ángeles Alarcó, “un edificio tan emblemático como San Marcos para una cadena como es Paradores y un Ayuntamiento como el de León, la obra supone una inversión cuyo 60 por ciento aproximadamente repercute en la economía de la ciudad”, porque “da visibilidad y categoría”, motivo por el que “es importante el esfuerzo de Antonio Silván para sacar adelante la obra de la fase uno, que si no hubiera sido por él no se hubiera empezado, y la fase dos que desgraciadamente no se ha podido continuar, porque sino se habrían terminado con un año de diferencia uno de otro”.

El alcalde de León, Antonio Silván, trasladó la voluntad inequívoca de que “el Parador sea una realidad de manera completa e íntegra” y aseguró que el trabajo y compromiso asumido por Alarcó es esencial para la ciudad desde el punto de vista laboral, de promoción y difusión”.

Por ello, después de “muchos años y gobiernos de todos los colores”, en 2016 Ángeles Alarcó “apostó, buscó financiación y se comprometió a ejecutar las obras necesarias y absolutamente imprescindibles del Parador de San Marcos” que, “si no se hubieran abordado, hoy estaría cerrado sin ninguna expectativa” con un proyecto en el que se incluía también la segunda fase de las obras que “convertiría San Marcos en el mejor Parador de la red de Paradores”.

Silván ensalzó que fue ella quien “materializó ese compromiso” aunque “desde que ha llegado al frente de Paradores el presidente castellano y leonés Óscar López no se ha movido ni un papel, ni un documento técnico para que la segunda fase sea una realidad”.

“El Parador es absolutamente irrenunciable en su reforma integral para el turismo leonés, los trabajadores y la actividad económica de la ciudad. Hoy estamos con los representantes del sector de hostelería y hotelería de la ciudad y todos ellos dicen, y yo con ellos, que León necesita al Parador porque su efecto dinamizador y de capilaridad beneficia a toda la ciudad y a toda la provincia”, concluyó Silván.