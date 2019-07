Una alegación particular frena al menos hasta el otoño la urbanización de la estación de Feve

álvaro caballero | león

No habrá obras en el entorno de la estación de Feve por ahora. Al menos hasta el otoño, la urbanización del sector no podrá comenzar, después de que el periodo de exposición pública de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se cerrara el pasado día 17 de julio con una alegación presentada. El recurso, firmado por un particular que defiende los problemas que se generarán para el acceso a unas cocheras, frena por el momento la planificación pensada a priori, en la que se establecía que la falta de acciones derivaría en la aprobación provisional de la herramienta urbanística. Pero, sin que se haya cumplido esta condición, los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de León tendrán ahora que dar respuesta a la reclamación ciudadana y el Pleno deberá volver a aprobar el acuerdo, antes de que tenga validez efectiva. Como pronto, desde el consistorio es estima que no será antes de final del mes de septiembre.

El trámite es imprescindible para que las obras puedan aplicarse. Pero una vez salvada la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU, sin que haya que esperar siquiera a la aprobación definitiva, que puede demorarse más tiempo por la necesidad de informe de la Junta y posterior ratificación, los trabajos tendrán vía libre. Para dar sustento al plan, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) confirma que ya tiene «previsto iniciar la ejecución anticipada de estas obras, una vez se produzca la aprobación provisional del instrumento de planeamiento urbanístico correspondiente», como se establece en el convenio con el Ayuntamiento de la capital leonesa firmado el pasado 21 de diciembre de 2018.

meses en el cajón

El documento recoge todo el procedimiento a seguir, desde su entrada en vigor, después de más de un año en el que se mantuvo pendiente del visto bueno del ente ferroviario, a pesar del trabajo coordinado de sus técnicos en León y los profesionales del consistorio, y en el que los responsables del organismo estatal se escudaron en la necesidad de un permiso del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que, al final, como aclararon desde el gabinete ministerial, no era preceptivo. Ahora, salvado el bloqueo de los despachos de Madrid, que apenas tuvieron más trabajo que dar el permiso para la presentación de los documentos de modificación puntual del PGOU y del estudio detalle definidos por los técnicos del Ayuntamiento, no hay más traba administrativa en el horizonte. Ni siquiera la incertidumbre de la interinidad del Gobierno y la prórroga presupuestaria, como admiten desde el Adif. El organismo dependiente del Ministerio de Fomento confirma que «en la fecha actual se encuentra prevista una inversión estimada para estas obras de urbanización por importe de 1.159.053 euros, contra cuyo presupuesto se ha cargado el coste de las obras de demolición anticipada de los edificios de la calle Federico Echevarría, 2 y 4», las antiguas Mantequerías Arias, «por importe de 65.800 euros».

La disponibilidad presupuestaria surge del excedente que quedó del contrato suscrito con la UTE formada por Comsa-Movex Vial-Telice por 15,4 millones para el proyecto de integración, que no incluía los trabajos de urbanización del sector, sino la adecuación ferroviaria y urbanística de la traza de vía estrecha. Pero en este momento, «la actual previsión de Adif es incorporar» los trabajos «como modificado de las obras de integración de la línea de red de ancho métrico en León». La intervención urbanística, como trasladan desde el gabinete de la presidenta, Isabel Pardo de Vera, servirá para «complementar la integración ferroviaria ya ejecutada, así como para completar las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el sector en que está integrada, de modo que permitan acometer en el menor plazo posible las obras de urbanización en su entorno».

Más allá de la operatividad financiera, que da viabilidad a la ejecución, la maniobra permite además acelerar los plazos. Bajo el paraguas del contrato existente, Adif evita tener que convocar un nuevo concurso, que demoraría al menos otros cuatro meses la tramitación para encontrar a la nueva adjudicataria que se encargara de los trabajos.

Si no hay nuevos inconvenientes en la resolución de la alegación presentada que alarguen la aprobación provisional hasta superar el otoño, la posibilidad de saltarse la convocatoria de un nuevo concurso da margen para que la urbanización de la estación de Feve pueda estar lista en la primavera del próximo año, dado que el plazo planteado en el proyecto es de 6 meses. Dependerá de la coordinación que tengan el Adif y el Ayuntamiento de León para acabar con el arreglo de un entorno donde las obras comenzaron hace casi 8 años, en septiembre de 2011.