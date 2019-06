Un alegato por la sanidad privada

El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, defendió hoy la importancia que a su juicio tiene el sistema sanitario privado y lamentó la reducción de conciertos en Castilla y León. Así lo señaló durante la suelta de globos que reunió a medio centenar de personalidades de la provincia leonesa para celebrar el 50 aniversario de los centros hospitalarios San Francisco y Regla.

Preguntado sobre la Clínica Altollano, ajena a HM y actualmente en concurso de acreedores, comentó que le parece “una mala noticia para León y supone un empobrecimiento para cualquier ciudad”. “Habría que recapacitar un poco, porque todo eso ha venido como consecuencia de una modificación en el tratamiento de la colaboración público-privada en Castilla y León, excluyendo a los centros que tienen ánimo de lucro, cuando en el fondo somos empresas que generamos empleo y pagamos impuestos”, argumentó.

Para Abarca, “lo que hay que hacer es sumar; hoy por hoy no se puede hacer una planificación del sector sanitario sin contar con el mapa de recursos que aporta el sistema privado y creo que todo lo que sea discriminar me parece que es un error y un paso atrás”. “Nosotros también lo estamos notando; hemos invertido muchos millones y nos han reducido los conciertos de manera drástica. Tenemos una estructura que nos permite aguantar, pero no es muy constructivo que vengas a una ciudad e inviertas ocho millones y la Administración te reduzca los conciertos. Creo que no es un planteamiento constructivo para intentar favorecer las inversiones”, añadió.

Vocación de crecimiento

También comentó que HM San Francisco y Regla miran al futuro con vocación de crecimiento y aludió a recientes inversiones, “particularmente en San Francisco, donde hemos cambiado los quirófanos, hemos hecho una UVI nueva, estamos renovando habitaciones y vamos a intentar un acuerdo con un centro de resonancia magnética”.

Juan Abarca también aludió a la evolución de la Medicina en las últimas décadas y recalcó que los mayores cambios se deben a la evolución tecnológica. “Antes la diferencia la marcaban los profesionales; la innovación terapéutica, farmacológica y diagnóstica han hecho que hoy las posibilidades terapéuticas sean mucho mayores que antes. Eso va a seguir aumentando, como en otros sectores”, manifestó.

El director territorial de HM Hospitales en León, Ricardo Aller, afirmó que la concentración y la integración han permitido garantizar la permanencia de los dos hospitales que inician su segundo medio siglo de existencia y aseguró que la llegada del grupo sanitario a León supone “un lujo” para la ciudad.